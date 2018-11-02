В здании Йыхвиской русской школы возобновились занятия после ремонта
Ученики Йыхвиской русской основной школы на этой неделе переехали в отремонтированное здание родной школы. В настоящее время в школе учится полтысячи детей.
Ученики Йыхвиской русской основной школы на этой неделе переехали в отремонтированное здание родной школы. В настоящее время в школе учится полтысячи детей.
На создание современной учебной среды в Йыхвиской школе было потрачено свыше трех миллионов евро, выделенных Министерством образования в рамках проекта ремонта школьных зданий, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По условиям проекта, школе пришлось расстаться с почти 2 тысячами квадратных метров площади, взамен получив современные системы вентиляции и отопления. Ранее учащиеся страдали от холода и жары в помещениях.
"Посмотрим весной, удалось ли полностью решить эту проблему. Технически ее решили так, что с внешней стороны окон были установлены специальные жалюзи, которые полностью перекрывают доступ палящего солнца внутрь помещения, и ощутимо становится прохладнее. Помимо этого установили новую вентиляционную систему", — рассказывает директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина.
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