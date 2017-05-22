В выходные в Ида-Вирумаа 13 раз горели прошлогодняя трава и мусор

В минувшие выходные спасателям в Ида-Вирумаа пришлось тушить 13 возгораний прошлогодней травы и мусора.

В минувшие выходные спасатели тушили в Ида-Вирумаа — в Нарве, городе Кохтла-Ярве, волостях Йыхви, Вайвара и Алайые — в общей сложности 13 возгораний прошлогодней травы и мусора, сообщила руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра Евгения Парв.

Спасательный департамент напоминает, что в лесу можно разводить костер только в предусмотренном для этого обозначенном месте или с разрешения владельца. Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на минуту, ему дают догореть до конца, тушат водой или гасят, например, песком.

Важно следить, чтобы от костра не началось возгорание прошлогодней травы. Любое сжигание прошлогодней травы опасно и запрещено по всей Эстонии.