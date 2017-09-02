В выборах в Нарве от центристов могут принять участие Овсянников и Моисеев

В муниципальных выборах, которые состоятся 15 октября, в Нарве могут принять участие обвиняемый по делу о коррупции в приграничном городе, депутат городского собрания Федор Овсянников и бывший руководитель Нарвского округа Центристской партии, отсидевший в тюрьме за мзду полицейскому, Александр Моисеев, согласно информации портала rus.err.ee.

Руководитель фракции центристов в городском собрании Нарвы и член правления Нарвского округа партии Алексей Воронов не стал подтверждать или опровергать эту информацию, сказав, что список кандидатов будет опубликован 6 сентября.

Федор Овсянников подтвердил порталу rus.err.ee, что он подал заявление на участие в выборах: "А почему я не должен участвовать?", — ответил депутат горсобрания вопросом на просьбу прокомментировать свое желание участвовать в муниципальных выборах. Овсянникова не смущает то, что суды нескольких инстанций признали его виновным по делу о коррупции в Нарве. "Мне не известно, что меня осудили"(в мае нынешнего года Тартуский окружной суд после вердикта Госсуда признал его виновным. Это решение суда в июне было оспорено).

Александр Моисеев ничего не сказал о своем возможном участии в выборах: "К сожалению не могу проинформировать по поводу этого заявления".

В 2010 году бывший руководитель Нарвского округа Центристской партии Александр Моисеев был осужден на десять месяцев тюрьмы за дачу мзды комиссару службы экономических преступлений Идаской префектуры с целью повлиять на ход уголовного разбирательства для вынесения благоприятного для Моисеева решения.