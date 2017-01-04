3 января 2017 года в Вируском пеходном батальоне, расположенном в Йыхви, — исторический день: на 11-месячной службе среди 160 призывников впервые в истории батальона числятся девять девушек, пишет Maaleht.

Одна из солдат-срочников — 22-летняя Мария Абель — поведала Põhjarannik, что она еще с гимназии интересовалась военной темой, однако, сразу после окончании Таллиннской 21. школы служить не пошла, так как считала саму себя чересчур молодой. К настоящему моменту она окончила экономический факультет ТТУ и поработала управляющим программами учебных фирм Junior Achievement.

Поскольку в гимназии у Марии были курсы гособороны, ее пригласили стать членом Кайтселийта.

Девушка уже испытала себя, например, в прыжках с парашютом и считает, что теперь она достаточно уверена в себе: ”Я больше не беспомощный ребенок; точно знаю, что со всем справлюсь”.

Избранник Марии живет и работает в Йыхви, и сама девушка в последнее время часто ездила туда. Когда девушка два года назад выразила желание служить именно в Йыхви, в Департаменте оборонных ресурсов ей сказали, что в Вируском пехотном батальоне раньше женщин не было, и ”неэтично селить девочку в одной комнате с мальчиками”.