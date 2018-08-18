В Вирумаа полицейские посоревнуются в профессиональном мастерстве

Старт соревнованиям в торжественной обстановке будет дан во дворе Нарвского замка 22 августа в 10.30, затем 30 команд приступят к выполнению различных заданий, которые непосредственно связаны с ежедневной работой полиции.

Главный организатор соревнований, руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп сказал, что главная цель соревнований – проверить знания и навыки сотрудников и выяснить, кто является лучшим в профессии.

"Работая над решением заданий, полицейские приобретут новые знания и навыки, которые понадобятся позже в работе. Задания, которые придется выполнять участникам, очень разные, начиная от поиска людей в лесу, вопросов о тактике и правовых актах, и заканчивая общение со СМИ", – рассказал Крууп.

В соревнованиях принимают участие представители всех отделений полиции, префектур и центральных единиц департамента. Кроме сотрудников Департамента полиции и погранохраны, в соревнованиях примут участие коллеги из Латвии, Литвы, Финляндии, а также из Капо, Академии Внутренней защиты, Налогово-Таможенного департамента, а также помощники полицейских. Всего в соревнованиях принимает участие 120 человек.

Тарво Крууп сказал, что для Идаской префектуры является большой честью быть в этом ходу хозяевами соревнований. "К нам приедет более 100 коллег из других префектур и стран, и в Вирумаа есть много интересного, что посмотреть", – сказал префект.

"Кроме проведения соревнований мы обязательно уделим повышенное внимание ситуации на дорогах и общественному порядку", – добавил Крууп.