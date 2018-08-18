18.08.2018, 09:50

В Вирумаа полицейские посоревнуются в профессиональном мастерстве

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rus.delfi.ee
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В Вирумаа полицейские посоревнуются в профессиональном мастерстве
Foto: Politsei ja Piirivalveamet

IV соревнования профессионального мастерства Департамента полиции и погранохраны начнутся 22 августа в Нарве и завершатся 23 августа в Нарва-Йыэсуу, сообщает ведомство.

Старт соревнованиям в торжественной обстановке будет дан во дворе Нарвского замка 22 августа в 10.30, затем 30 команд приступят к выполнению различных заданий, которые непосредственно связаны с ежедневной работой полиции.

Главный организатор соревнований, руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп сказал, что главная цель соревнований – проверить знания и навыки сотрудников и выяснить, кто является лучшим в профессии.

"Работая над решением заданий, полицейские приобретут новые знания и навыки, которые понадобятся позже в работе. Задания, которые придется выполнять участникам, очень разные, начиная от поиска людей в лесу, вопросов о тактике и правовых актах, и заканчивая общение со СМИ", – рассказал Крууп.

В соревнованиях принимают участие представители всех отделений полиции, префектур и центральных единиц департамента. Кроме сотрудников Департамента полиции и погранохраны, в соревнованиях примут участие коллеги из Латвии, Литвы, Финляндии, а также из Капо, Академии Внутренней защиты, Налогово-Таможенного департамента, а также помощники полицейских. Всего в соревнованиях принимает участие 120 человек.

Тарво Крууп сказал, что для Идаской префектуры является большой честью быть в этом ходу хозяевами соревнований. "К нам приедет более 100 коллег из других префектур и стран, и в Вирумаа есть много интересного, что посмотреть", – сказал префект.

"Кроме проведения соревнований мы обязательно уделим повышенное внимание ситуации на дорогах и общественному порядку", – добавил Крууп.

В прошлом году профессиональные соревнования Департамента полиции и погранохраны проводила Пыхьяская префектура. В двух последних соревнованиях победу одержали представители Пярнуского отделения полиции, в 2015 году соревнования выиграли сотрудники Нарвского отделения полиции.

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