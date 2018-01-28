В Вайвара почтили память жертв Холокоста

27 января весь мир отметил 74 годовщину освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим. Этот дата объявлена Международным днем памяти жертв Холокоста. В Таллинне в пятницу на еврейском кладбище Рохумяэ прошел траурный митинг, организованный еврейской общиной Эстонии. В нем приняли участие президент общины Алла Якобсон и другие руководители, ученики Таллиннской Еврейской школы, министр образования Майлис Репс, аккредитованные в стране дипломаты.

А в воскресенье еврейская община Ида-Вирмаа побывала в Вайвара, где в годы Второй мировой воны находился центр так называемой Вайвараской системы концлагерей, в которые нацисты свозили на погибель евреев из стран Европы. В эту систему входил и концлагерь Клоога.

Здесь, на месте бывшего концлагеря Вайвара установлены два памятных камня. Один, старый, установил бывший солдат 20-й дивизии СС Арво Пуу. Что двигало им, теперь можно только догадываться. Новый камень установлен относительно недавно, при поддержке одного из американских фондов.

У нового камня были зажжены шесть поминальных свечей — в память о шести миллионах евреев, замученных нацистами. По еврейской традиции, на памятник были возложены камешки.

Прибывший на траурный митинг в Вайвара главный раввин Эстонии Шмуэль Эфраим Кот прочитал поминальную молитву. Слова памяти о жертвах трагедии произнесли председатель еврейской общины Ида-Вирумаа Александр Дусман, Вероника Степанова — член городского собрания Нарва-Йыэсуу — города, который с 1 января находится в Вайвараской волости.

После траурного митинга в Вайвара, который прошел в рамках международной акции ”Мы помним”, участники митинга, в том числе и руководитель Белорусского культурного общества Ида-Вирумаа ”БЭЗ” Зинаида Клыга, прибыли в общинный Теплый дом. Здесь Шмуэль Кот также произнес молитву, и были зажжены поминальные свечи.

В еврейской общине Ида-Вирумаа нет ни одного человека, чью семью непосредственно не коснулась бы Катастрофа. Пожилые евреи понимают, благодаря кому был освобожден Освенцим, кто прекратил разгул коричневой чумы по Европе. О роли Советской Армии, в частности, напомнил старейший член общины Борис Львович Рубинштейн.