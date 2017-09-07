В Vaikla Forell на женщину обрушилась крыша беседки: ущерб здоровью на 3000 евро, потерпевшая готова судиться

В редакцию Delfi обратилась читательница Наталья (настоящие имя и фамилия редакции известны — прим.ред.), которая утверждает, что в заведении Vaikla Forell, которое находится в Ида-Вирумаа, на нее обрушилась конструкция беседки, а персонал не вызвал ей скорую и вообще прятался на кухне. 21 августа Delfi отправил запрос фирме Vailka Forell, но к моменту публикации ответа не поступило.

”В субботу, 12 августа, в компании четырех друзей я приехала поесть в заведение Vailka Forell. На просьбу занять место под навесом у бара нам было отказано, хотя места там были. Мы расположились в домике, который находился через мост. Заняли места и ожидали заказа, в то время как по соседству ужинала семья с двумя детьми. Мы дождались своего заказа, семья закончила свою трапезу и уступила нам свое место для более комфортного времяпровождения. То есть на том месте за 5 минут до крушения сидели дети!” — вспоминает Наталья.

По ее словам, погода тогда стала резко портиться, небо потемнело и начался ветер. Персонал выходил, чтобы закрыть зонтики, но не побеспокоился о посетителях, которые сидели на улице.

”Спустя минут пять сильный порыв ветра начал сносить тарелки с едой, и в следующую секунду конструкция домика обрушилась прямо на нас. Никто из персонала не поспешил на помощь, мы выбрались своими силами и добрались до бара, чтобы спрятаться от дождя. Никто не вызвал скорую помощь, весь персонал отказался говорить с нами по-русски, убегал и прятался на кухне”, — возмущается женщина.

Она сама вызвала скорую помощь и полицию. На месте полиция зафиксировала показания и сфотографировала место происшествия, а скорая оказала первую помощь и забрала одну из девушек в больницу.

”У меня была рассечена бровь, сильные ушибы на голове, раскололись зубы, заключение врачей получу в скором времени, до сих пор пью обезболивающие и болит голова. Зубной врач предположил, что мой ущерб оценивается в 3000 евро (выписка доступна), в данный момент юрист готовит письмо в суд”, — говорит Наталья.

Владельцы заведения предложили потерпевшим компенсацию в размере 500 евро, но их это не устроило.

Все справки врачей Наталья передала редакции. На момент публикации материала ответа от представителей Vaikla Forell получено не было. Как только он поступит, то будет опубликован.







