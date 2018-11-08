В тюрьме Виру снова неспокойно: заключенные отказываются от еды, любителям почтовых марок запретили их хобби

Отказ от еды начался 2 ноября, с тех пор число отказников варьируется день ото дня. За неделю в протесте пользоваться предлагаемой в тюрьме пищей приняли участие 22-33 человека. По данным газеты Põhjarannik, они содержатся в отделении с наиболее строгими правилами содержания под стражей, которое неофициально называют ”Супермакс”. У отказывающихся от пищи заключенных есть возможность приобрести продукты в тюремном магазине, так что они не голодают. Вдобавок к этому, на прошлой неделе вызвало возмущение еще одно решение руководства Вируской тюрьмы у тех ее обитателей, которые увлекаются собиранием почтовых марок. Был установлен запрет на филателию. Пострадавших от этого шага администрации чуть более 10 человек.

Viru vangla Foto: Tiit Blaat