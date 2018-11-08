08.11.2018, 10:57

В тюрьме Виру снова неспокойно: заключенные отказываются от еды, любителям почтовых марок запретили их хобби

 (11)
rus.delfi.ee
EST 4
В тюрьме Виру снова неспокойно: заключенные отказываются от еды, любителям почтовых марок запретили их хобби
Foto: Tiit Blaat

По сведению Põhjarannik, в Вируской тюрьме вновь обострились отношения между заключенными, одна часть которых отказывается от приема пищи, поскольку в ее раздаче принимает участие ”неприемлемое лицо”. Недовольные есть и среди филателистов, так как администрация исправительного учреждения неожиданно запретила собирание марок.

Отказ от еды начался 2 ноября, с тех пор число отказников варьируется день ото дня. За неделю в протесте пользоваться предлагаемой в тюрьме пищей приняли участие 22-33 человека. По данным газеты Põhjarannik, они содержатся в отделении с наиболее строгими правилами содержания под стражей, которое неофициально называют ”Супермакс”. У отказывающихся от пищи заключенных есть возможность приобрести продукты в тюремном магазине, так что они не голодают. Вдобавок к этому, на прошлой неделе вызвало возмущение еще одно решение руководства Вируской тюрьмы у тех ее обитателей, которые увлекаются собиранием почтовых марок. Был установлен запрет на филателию. Пострадавших от этого шага администрации чуть более 10 человек.

Viru vangla Foto: Tiit Blaat
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

08.11.2018
Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ: Рождественская ель начала свой путь на Ратушную площадь: следите за тем, как это происходит!

08.11.2018
В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.
Подробнее


Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта

08.11.2018
Если в летние месяцы переполненность ставших бесплатными автобусов на линии Нарва-Нарва-Йыэсуу создавала неудобства для взрослых людей, которым не всегда удавалось добраться вовремя на работу, то осенью ситуация стала более пугающей. В автобусы не всегда могут попасть школьники, зачастую совсем маленькие, и родителей это выводит из себя.
Подробнее


В тюрьме Виру снова неспокойно: заключенные отказываются от еды, любителям почтовых марок запретили их хобби

08.11.2018
По сведению Põhjarannik, в Вируской тюрьме вновь обострились отношения между заключенными, одна часть которых отказывается от приема пищи, поскольку в ее раздаче принимает участие ”неприемлемое лицо”. Недовольные есть и среди филателистов, так как администрация исправительного учреждения неожиданно запретила собирание марок.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

ВИДЕО DELFI | "Партизаны" Тимура Иликаева обрели новый дом. Здесь будут проходить спектакли, концерты, творческие встречи

08.11.2018
Актер, музыкант, продюсер, голос телеканала ETV+ Тимур Иликаев вместе с командой своих соратников из Teatri Vabrik расширили спектр сценических площадок Таллинна. В Доме телевидения на Гонсиори,27 появился небольшой, камерный, но оборудованный всем необходимым зал для музыкальных и театральных представлений. О планах по использованию нового помещения Тимур Иликаев рассказал в интервью Delfi.
Подробнее


Справка: как отличить настоящего блюстителя порядка от лжеполицейского?

08.11.2018
Авторитет полиции среди простых людей высок, чем зачастую мошенники и пользуются, представляясь стражами порядка, пишет "МК-Эстония". Как же простым людям отличить злоумышленника от реального полицейского?
Подробнее

Почему листья осенью желтые и красные?

08.11.2018
Любой ребенок знает, что листья на деревьях желтеют потому, что наступает осень (самые маленькие на самом деле уверены, что осень наступает потому, что листья желтеют). Но что подходит детям, то не удовлетворяет умных взрослых. Хотя, забегая вперед, мы все же признаем, что дети (не самые маленькие) в данном случае правы — листья желтеют именно потому, что наступает осень. Это если вкратце.
Подробнее

Осторожно! Самые сложные знаки зодиака

08.11.2018
Некоторые люди настолько сложные, что с ними почти невозможно вести диалог и выстраивать отношения. Астрологи выделяют несколько женщин и мужчин различных Знаков, с которыми сложнее, чем с кем-либо. Возможно, вы тоже есть в этом списке.
Подробнее

ФОТО: В Литве открылась первая в мире янтарная баня

08.11.2018
В Литве появилась первая в мире янтарная баня, которая обошлась в 100 000 евро (использовали 3 тонны натурального янтаря из Балтийского моря). Предполагают, что она заинтересует как жителей Литвы, так и туристов. В бане будут проводить разного рода программы, например, будут играть на хрустальной арфе, которая стоила 1000 евро.
Подробнее