В топку! В России сожгли 180 кг санкционки из Эстонии: сыр, масло, творог, колбасу, паштеты



19 февраля сотрудниками Управления Россельхознадзора совместно с Кингисеппской таможней был проведен рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 ”Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”, сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На нелегальном складе временного хранения продукции в Ивангороде было изъято 178,1 килограммов товаров.

110 килограммов сыра, сливочного масла, йогурта, творога, а также более 68 килограммов колбасы, сосисок, паштетов, фрикаделек и котлет, на маркировочных этикетках которых указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза, уничтожены путем сжигания, информирует Россельхознадзор.

В 2018 году в месте складирования и временного хранения запрещенной к ввозу в страну продукции, расположенном неподалеку от МАПП Ивангород, было изъято и впоследствии уничтожено более трех тонн ”санкционной” продукции животного происхождения.