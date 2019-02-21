В театральном центре Vaba Lava Narva готовится премьера спектакля в постановке Юлии Ауг

Спектакль Юлии Ауг ”Моя эстонская бабушка” — это в первую очередь спектакль о самоидентификации, об отношении к себе лично. О том, как человек пытается получить ответ на вопрос ”Кто я?”. Это спектакль о том, как человек теряет и обретает Родину.

На протяжении 7 лет с 2010 года по 2017 год Юлия Ауг вела судебные процессы, чтобы сохранить эстонское гражданство. Гражданство, которое у неё было, как она всегда считала, по праву рождения, потому что ее дедушка Оскар Ауг и бабушка Ксения Клеттенберг были гражданами Первой Эстонской Республики. Несколько раз суды признавали право Юлии на гражданство и ей возвращали паспорт. Однако департамент полиции возобновлял судебные процессы.

Огромное количество пыльных бумаг, выцветших справок, сухих протоколов, были подняты из небытия, бумаг, в шелесте которых скрываются многие человеческие жизни. Как чудеса из шкатулки, появляются хорошо сохранившиеся редкие фотографии. Таким образом, пересматривая эти документы и фото, у Юлии случился внутренний диалог со своей бабушкой. С той бабушкой, на которую, по словам отца, так похожа Юлия. Бабушка умерла, когда Юле было 8 лет. Однако она успела научить внучку многому.