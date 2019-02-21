В театральном центре Vaba Lava Narva готовится премьера спектакля в постановке Юлии Ауг

Всю свою жизнь, с детского сада, Юлия общалась со своей бабушкой и видела перед собой ее лицо. Именно с этого диалога, случая, фото, пробудивших воспоминания, сухих архивных документов, заметок неразборчивым почерком, оставленных по краям, у Юлии появилось желание рассказать о жизни одного человека, который любит, мечтает, живет… рассказать об этом человеке, как свидетель. Бабушка Юлии Ауг — это прочная нить, которая связывает Юлию с домом, с Эстонией.
”Моя эстонская бабушка” — это документальная постановка, основанная на реальных фактах и историях. Воспоминания Юлии о детстве, проведенном в Нарве, рассказы о бабушке, которая вложила немало сил в становление Юлии.
Юлия Ауг — российская актриса эстонского происхождения, режиссер театра и кино. Известна благодаря ролям в фильмах и сериалах ”Овсянки”, ”Екатерина”, ”Небесные жены луговых мари”, ”Ученик”, ”Верю не верю” и многих других.
На сцене: Герт Раудсеп, Миртель Похла, Улле Кальюсте (Эстонский драматический театр), Лаура Кукк (кукольный театр NUKU) и Яак Принтс.
Премьера спектакля состоится в театральном центре Vaba Lava Narva
10 марта 2019, в 17.00.
Последующие спектакли: 11 и 12 марта.
Спектакль также будет показан в Таллиннском театральном центре 26 марта, 16 апреля и 21 мая в 19.00.
Спектакль идет на эстонском и русском языках, с русскими субтитрами.
Vaba Lava — это современный и открытый центр сценических искусств, целью которого является предлагать комфортные условия для развития малым театрам и свободным труппам в виде театрального здания и разных вспомогательных услуг, а также развивать международное сотрудничество в культурной сфере как в Таллинне, так и в Нарве. Театральный центр открыт для новых и свежих идей.