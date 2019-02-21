21.02.2019, 16:53

В театральном центре Vaba Lava Narva готовится премьера спектакля в постановке Юлии Ауг

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rus.delfi.ee
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В театральном центре Vaba Lava Narva готовится премьера спектакля в постановке Юлии Ауг
Foto: Eraarhiiv

В театральном центре Vaba Lava Narva готовится премьера совместного спектакля театра R.A.A.A.M. и театрального центра Vaba Lava — ”Моя эстонская бабушка” в постановке российской актрисы Юлии Ауг, с участием ведущих эстонских актеров.

Спектакль Юлии Ауг ”Моя эстонская бабушка” — это в первую очередь спектакль о самоидентификации, об отношении к себе лично. О том, как человек пытается получить ответ на вопрос ”Кто я?”. Это спектакль о том, как человек теряет и обретает Родину.

На протяжении 7 лет с 2010 года по 2017 год Юлия Ауг вела судебные процессы, чтобы сохранить эстонское гражданство. Гражданство, которое у неё было, как она всегда считала, по праву рождения, потому что ее дедушка Оскар Ауг и бабушка Ксения Клеттенберг были гражданами Первой Эстонской Республики. Несколько раз суды признавали право Юлии на гражданство и ей возвращали паспорт. Однако департамент полиции возобновлял судебные процессы.

Огромное количество пыльных бумаг, выцветших справок, сухих протоколов, были подняты из небытия, бумаг, в шелесте которых скрываются многие человеческие жизни. Как чудеса из шкатулки, появляются хорошо сохранившиеся редкие фотографии. Таким образом, пересматривая эти документы и фото, у Юлии случился внутренний диалог со своей бабушкой. С той бабушкой, на которую, по словам отца, так похожа Юлия. Бабушка умерла, когда Юле было 8 лет. Однако она успела научить внучку многому.

Всю свою жизнь, с детского сада, Юлия общалась со своей бабушкой и видела перед собой ее лицо. Именно с этого диалога, случая, фото, пробудивших воспоминания, сухих архивных документов, заметок неразборчивым почерком, оставленных по краям, у Юлии появилось желание рассказать о жизни одного человека, который любит, мечтает, живет… рассказать об этом человеке, как свидетель. Бабушка Юлии Ауг — это прочная нить, которая связывает Юлию с домом, с Эстонией.

”Моя эстонская бабушка” — это документальная постановка, основанная на реальных фактах и историях. Воспоминания Юлии о детстве, проведенном в Нарве, рассказы о бабушке, которая вложила немало сил в становление Юлии.

Юлия Ауг — российская актриса эстонского происхождения, режиссер театра и кино. Известна благодаря ролям в фильмах и сериалах ”Овсянки”, ”Екатерина”, ”Небесные жены луговых мари”, ”Ученик”, ”Верю не верю” и многих других.

На сцене: Герт Раудсеп, Миртель Похла, Улле Кальюсте (Эстонский драматический театр), Лаура Кукк (кукольный театр NUKU) и Яак Принтс.

Премьера спектакля состоится в театральном центре Vaba Lava Narva

10 марта 2019, в 17.00.

Последующие спектакли: 11 и 12 марта.

Спектакль также будет показан в Таллиннском театральном центре 26 марта, 16 апреля и 21 мая в 19.00.

Спектакль идет на эстонском и русском языках, с русскими субтитрами.

Vaba Lava — это современный и открытый центр сценических искусств, целью которого является предлагать комфортные условия для развития малым театрам и свободным труппам в виде театрального здания и разных вспомогательных услуг, а также развивать международное сотрудничество в культурной сфере как в Таллинне, так и в Нарве. Театральный центр открыт для новых и свежих идей.

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