В субботу в Нарве пройдет весенняя ярмарка

Традиционная весенняя ярмарка, которую ежегодно проводит Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке города Нарва, состоится уже в эту субботу в зоне отдыха Йоаору.

В любимом горожанами и гостями города местечке Йоаору уже в субботу, в 10 часов утра, начнется ярмарка, которая продлится до 16 часов. На ярмарке будут представлены множество торговцев из Эстонии и соседних стран, а посетят ее жители самых разных уголков Эстонии.

На весенней ярмарке свои товары будут предлагать более ста эстонских, латвийских, литовских и российских производителей и предпринимателей - садовые и бытовые товары, саженцы и цветы, хуторские продукты, рукоделие и сувениры. На ярмарке состоится выставка-продажа легковых автомобилей, организованная нарвским автоцентром Toyota и фирмой Mariine Auto. Детям будут предложены развлечения – карусели и батуты. Вход на ярмарку бесплатный.

Ида-Вирумааский центр профессионального образования расскажет на ярмарке о возможностях обучения в своих трех филиалах (в Йыхви, Нарве и Силламяэ). Кроме того, на ярмарке расскажут о профессии автотехника и продемонстрируют гоночный автомобиль школы. Будут открыты также мастерская деревообработки и кузнечная мастерская, где каждый сможет испытать свое мастерство. К участию в мастерских приглашают всех посетителей ярмарки и предлагают задавать вопросы ученикам и преподавателям.

Традиционно на ярмарке запланированы концерты и развлекательная программа, и посетителей будут радовать в течение дня разные коллективы. На сцене выступит также учащийся Ида-Вирумааского центра профессионального образования Игорь Лесков, принимавший участие в международном конкурсе песни «Ты супер!» на телеканале НТВ. Кстати, Лесков учится по специальности «строитель-отделочник» в Йыхвиском филиале Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Кроме того, состоятся соревнования как для детей, так и для взрослых. В течение дня будет разыграно множество подарков и сувениров.

Большой вклад в организацию ярмарки внесли партнеры и спонсоры мероприятия - Ramirent, Noorus Spa, санаторий Нарва-Йыэсуу, Narvia ja Genika, Meresuu Spa & Hotel, Tööriistamarket, нарвский автоцентр Toyota, Mariine Auto/Subaru и Noorus Spa Hotel, которые предоставили также много призов для розыгрышей.