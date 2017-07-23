В Старом Ахтме откроют долгожданный продуктовый киоск

Продуктовый киоск в Старом Ахтме уже установлен и сейчас ведутся ремонтные работы. Поскольку все они проводятся на средства неравнодушных добровольцев и их же силами, то дело движется не так быстро, как хотелось бы. Инициатор установки киоска, член некоммерческого объединения ”Движение народа” Кирилл Кыпп уверен, что киоск обязательно заработает в самое ближайшее время.

Волонтеры с помощью юных художников из Молодежного центра сделали киоск более ”живым”. Для этого закупили краски и кисти, и теперь на парадной стороне красуется знакомая жителям Кохтла-Ярве композиция — рисунок камней, которые в свое время также были расписаны ребятами из Молодежного центра, и радуют горожан яркими красками.

Напомним, что вся эта история началась в момент, когда был закрыт единственный находившийся в Старом Ахтме магазин, и престарелые жители оказались в неприятной ситуации, когда за необходимым набором продуктов нужно было ехать в другие части города.

Тогда Кирилл с остальными волонтерами обошли людей, буквально стучась в каждую квартиру, и, пообщавшись с ними, поняли, что люди сильно расстроены и не откажутся от помощи. Какое-то время продукты нуждающимся на дом доставляли волонтеры, затем несколько раз приезжала автолавка. Но мысль поставить в этой части города небольшой продуктовый киоск со всем необходимым волонтеров не оставляла — и Кирилл при поддержке остальных начал действовать.

Для начала надо было найти сам киоск, после того, как это было сделано, необходимо было согласовать его установку с городской управой. Вот как рассказывает об этом сам Кирилл:

- Ни один из чиновников не оказал мне помощь сверх своих обязанностей. Все руководители, все вице-мэры заявили о том, что они не обязнаны помогать людям, они не в коммерческой организации работают. Тийт Лиллеметс 15 минут мне расказаывал о том, что все сложно. Я его выслушал и спросил, куда мне идти дальше? Дальше оказалась Рита Буренкова, главный архитектор, которая тоже 10 минут говорила, что все сложно, а с электричеством вопрос вообше решить невозможно. Но главный вопрос у нее был — "вы кто такой?" На что я ответил, что я горожанин, гражданин и просто неравнодушный человек. В итоге все вопросы были более-менее улажены через полтора месяца.

В это же время Кирилл понял, что тот вариант киоска, который они на тот момент нашли, — не самое лучшее решение, и зимой в нем будет холодно. И тогда появился новый вариант — вполне себе симпатичный деревянный киоск, установку которого нужно снова было согласовывать с управой Кохтла-Ярве.

- Вице-мэр Виталий Бородин в разговоре со мной отказал нам в разрешении на установку второго киоска, Рита Буренкова также сначала прислала мне уведомление об отказе. Затем я снова пошел к ним. От меня потребовали эскиз киоска, как он будет выглядеть в будущем и констатировали, что он может не подойти, так как не вписывается в архитектурный ансамбль города. Я не стал долго разговаривать, просто сказал, что опубликую их мнение в социальных сетях, а там пусть люди сами делают выводы. Через две недели все решилось в нашу пользу.

Пока место пустовало, поползли разговоры о том, что ребята умеют только обещать, а киоск до сих пор не установлен. Кирилл просил всех быть терпеливее, и так объяснил то, что киоск установили с задержкой:

- Почва была неподходящей, мягкой, поставить киоск в момент дождей не было возможности. Кроме того, киоск надо было привезти, он негабарит, и переговоры с крановщиком тоже заняли время. В общем, были свои маленькие проблемы, но мы все решили, — говорит Кирилл.

Киоск, скорее всего, откроет двери осенью и будет работать несколько раз в неделю. Поскольку это задумано как недоходное, благотворительное дело, то работать там будут волонтеры.

- Пока задумки такие, в дальнейшем мы, конечно же, хотели бы перейти хотя бы на самоокупаемость и взять продавца, — говорит Кирилл. — А вообще, мы все-таки хотим продвинуть идею муниципального магазина, для этого ведем сбор подписей и переговоры с городским управлением. Нельзя оставлять 800-1000 жителей, особенно преклонного возраста, без возможности купить недалеко от своего дома булку и молоко.

А еще Кирилл от всей души благодарит всех неравнодушных горожан, кто ему помогает, и говорит, что очень чувствует их поддержку и уверен, что действие — гораздо лучше бездействия.