17.07.2018, 17:30

В среду в Нарве стартует крупнейший в Ида-Вирумаа музыкальный фестиваль, на который Министерство культуры недодало денег

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Роман Викулов
Роман Викулов
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В среду в Нарве стартует крупнейший в Ида-Вирумаа музыкальный фестиваль, на который Министерство культуры недодало денег
Foto: Roman Vikulov, Delfi

18-21 июля в Нарве впервые пройдет масштабный фестиваль Baltic Sun, который его организатор, известный эстонский музыкант с нарвскими корнями Олег Писаренко, надеется сделать традиционным. Олег говорит, что билеты продаются лучше, чем он предполагал, но большой проект, итоговый бюджет которого может достигнуть полумиллиона евро, сопряжен с большим финансовым риском, который усугубляется тем, что от государства организаторы получили гораздо меньше, чем было обещано.

Без суперзвезд

Четыре концертных дня соберут на сцене во дворе Нарвского замка музыкантов из 9 стран. Суперзвезд, которые могли бы стать супермагнитами фестиваля, среди них нет, а также нет и стилевого единства. Олег Писаренко подчеркивает, что Baltic Sun — это ни в коем случае не джазовый фестиваль, хотя многие его таковым заранее воспринимают, также ошибочно, как считают самого Писаренко джазовым музыкантом. Организатор говорит, что всего одну команду из всех заявленных музыкантов можно условно назвать джазовой — это Billy’s Band из Санкт-Петербурга.

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В рамках фестиваля выступят Александр Рыбак, который уже во второй раз представлял в этом году Норвегию на Евровидении, Майя Хирасава из Швеции, Эрья Люютинен из Финляндии, Геттер Яани, Лийс Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и ”Curly Strings” из Эстонии, легендареные российские команды The Crossroads и ”Браво”, а также другие музыканты — всего 21 выступающий, группы и сольные проекты.

Сколько будет публики?

Говоря о том, как продаются билеты на фестиваль, Олег Писаренко не называет конкретных цифр, но в то же время отмечает, что у него были опасения, что любители музыки из других частей Эстонии, не захотят массово ехать в Нарву, и они не оправдались.

”А кто в Нарве поедет? А где мы будем жить? А что будем там делать? — Такие вопросы звучали, но та работа, которую наша команда проделала за последние три четверти года, дала свои плоды”, — говорит Писаренко.

По его словам, в организационной команде фестиваля сейчас около 20 человек, плюс примерно 100 волонтеров.

”Мы реалисты и понимаем, что в первый год на Baltic Sun не приедут десятки тысяч людей, — признает Писаренко. — Я этот вопрос слышу уже полгода: Олег, а сколько будет публики?”

- А сколько будет публики?
- Если бы речь шла о том, чтобы собрать автобус с детьми и привезти на мероприятие, то я смог бы сказать точно, сколько их будет.
- Все-таки вы владеете ситуацией, видите динамику покупки билетов, на своем опыте можете сделать какие-то выводы.
- По оптимистическому прогнозу общее количество на четыре дня — 6-7 тысяч. Реальный прогноз — примерно 4 тысячи. Все-таки многие покупают билеты в последний момент, а сколько будет публики в итоге, можно только гадать. 4000 человек — это то количество, при котором мы не вылетим ”в минус” и захотим сразу же приступить к организации следующего фестиваля.

По словам организатора, многое зависит и от погоды: кого-то может отпугнуть дождь, а если 30-градусная жара продолжится, то многие всем прочим развлечениям могут предпочесть пляж.

”Ничто не идет, так как мы планировали, — говорит Олег Писаренко. Но я думаю, что в итоге все будет еще лучше, чем мы могли ожидать. Конечно, при организации мероприятия таких масштабов, не бывает все так гладко, как хотел изначально. Есть много непредвиденного”.

Министерство подвело

Непредвиденным было недофинансирование со стороны Министерства культуры. Олег Писаренко рассказывает, что изначально ему обещали ту сумму, которая составила бы треть бюджета фестиваля (полный бюджет — 300-500 тысяч евро, а точная сумма выяснится, когда все закончится), а в итоге поддержка министерства составила только десятую частью бюджета.

Писаренко говорит, что, в конце концов, при обсуждении этого вопроса развилось очень скептическое отношение к перспективам Baltic Sun, чиновники не верят, что в Нарву удастся привлечь большие массы публики и вообще провести все на хорошем уровне. Недофинансирование со стороны государства, говорит Писаренко, создало серьезные финансовые риски.

Гостиниц не хватает, но есть палаточный лагерь

Весной этого года Олег Писаренко говорил о том, что значительной проблемой для организации большого фестиваля в Нарве является недостаток гостиниц. Теперь он сообщает, что заранее на время Baltic Sun было забронировано все доступное количество номеров в местных гостиничных предприятиях и к настоящему моменту практически все они раскуплены. Насколько серьезной эта проблема является, по словам Писаренко, будет понятно в первые дни фестиваля, когда какое-то количество гостей не сможет найти себе место для ночлега. При этом организаторы Baltic Sun предлагают гостям пользоваться услугами не только нарвских гостиниц, а также гостиниц Нарва-Йыэсуу, но и тех, что находятся в других муниципалитетах уезда.

”Меня только вчера спросили, ну что вы сделали с проблемой гостиниц? Скажу, что построить я их еще не успел”, — говорит Писаренко, указывая на то, что большие мероприятия должны стимулировать предпринимателей развивать эту сферу.

”Если бы я хотел организовать концерт группы ”Браво”, вообще никаких проблем бы не было — люди приехали бы на нее и уехали. Но мы хотим, чтобы люди в Нарве задержались, а фестиваль был положительно оценен и в Эстонии, и в Финляндии и в других странах”, — рассказывает Олег Писаренко, сообщая, что финны особенно активны в покупке билетов на фестиваль.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Готовые жить в походных условиях, в палатках, на Baltic Sun такую возможность получат — палаточный лагерь разобьют на территории ровелина, что напротив грузовой таможни. Ее уже огораживают забором.

Создать лагерь во дворе Нарвского замка, что делали байкеры на своем фестивале, сейчас не представляется возможным — хотя земельные работы в рамках большой реконструкции завершились, часть территории еще закрыта, а на большой части газон до следующего года отсутствует — просто грунт.
Нет загона и перед уже установленной сценой — ветер там поднимает большие облака пыли, но организаторы фестиваля собираются с этим явлением бороться поливая раз в три часа грунтовую площадку водой.

Джаз-яхта как места детства

Олег Писаренко рассказывает, что в рамках фестиваля удастся реализовать мечту его детства — запустить по реке Нарова пассажирское судно с оркестром на борту. В среду в Нарву прибудет джаз-яхта ”Мохито”, которой владел в свое время французский рок-певец Джонни Холлидэй и на борту которой бывал Джонни Депп — там проходила вечеринка после премьеры ”Пиратов Карибского моря”. Рассчитанная на 80 пассажиров яхта будет курсировать между Нарвой и Нарва-Йыэсуу с четверга по субботу, но останавливаться в курортном городке , чтобы принять на борт новых пассажиров, не станет — в порту Нарва-Йыэсуу идет реконструкция и пришвартоваться там невозможно.

На яхте будут выступать ансамбль ”Titoks” — первое эстонское трио, выступающее в стиле ”цыганский джаз” (19 и 20 июля), а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа (21 июля).

Билет на полуторачасовую прогулку по Нарове на джаз-яхте будет стоить 20 евро, для детей — 10 евро, а детей младше трех возьмут на борт бесплатно. Предлагается и семейный билет.

Наполеоновские планы

Олег Писаренко еще весной говорил, что Baltic Sun этого года будет первым шагом в большом пути — фестиваль станет традиционным, а регулярный приезд больших масс гостей подвигнет предпринимателей развивать инфраструктуру, в том числе гостиничную.

”В мире есть много примеров, когда маленький городок становится известен благодаря музыкальным фестивалям. Например, крошечный швейцарский городишко Монтрё, который никто бы и не знал, никогда туда не поехал бы, если бы всемирно известный джазовый фестиваль, который там проводится. Причем, хотя он и называется джазовым фестивалем, так выступают все мировые звезды рока. Люди стремятся туда, хотя билеты стоят по 500 евро. Фестиваль Baltic Sun должен стать таким же. Он и станет таким же”, — уверен Писаренко.

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