В среду в Нарве стартует крупнейший в Ида-Вирумаа музыкальный фестиваль, на который Министерство культуры недодало денег

В рамках фестиваля выступят Александр Рыбак, который уже во второй раз представлял в этом году Норвегию на Евровидении, Майя Хирасава из Швеции, Эрья Люютинен из Финляндии, Геттер Яани, Лийс Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и ”Curly Strings” из Эстонии, легендареные российские команды The Crossroads и ”Браво”, а также другие музыканты — всего 21 выступающий, группы и сольные проекты.

Сколько будет публики?

Говоря о том, как продаются билеты на фестиваль, Олег Писаренко не называет конкретных цифр, но в то же время отмечает, что у него были опасения, что любители музыки из других частей Эстонии, не захотят массово ехать в Нарву, и они не оправдались.

”А кто в Нарве поедет? А где мы будем жить? А что будем там делать? — Такие вопросы звучали, но та работа, которую наша команда проделала за последние три четверти года, дала свои плоды”, — говорит Писаренко.

По его словам, в организационной команде фестиваля сейчас около 20 человек, плюс примерно 100 волонтеров.

”Мы реалисты и понимаем, что в первый год на Baltic Sun не приедут десятки тысяч людей, — признает Писаренко. — Я этот вопрос слышу уже полгода: Олег, а сколько будет публики?”

- А сколько будет публики?

- Если бы речь шла о том, чтобы собрать автобус с детьми и привезти на мероприятие, то я смог бы сказать точно, сколько их будет.

- Все-таки вы владеете ситуацией, видите динамику покупки билетов, на своем опыте можете сделать какие-то выводы.

- По оптимистическому прогнозу общее количество на четыре дня — 6-7 тысяч. Реальный прогноз — примерно 4 тысячи. Все-таки многие покупают билеты в последний момент, а сколько будет публики в итоге, можно только гадать. 4000 человек — это то количество, при котором мы не вылетим ”в минус” и захотим сразу же приступить к организации следующего фестиваля.

По словам организатора, многое зависит и от погоды: кого-то может отпугнуть дождь, а если 30-градусная жара продолжится, то многие всем прочим развлечениям могут предпочесть пляж.

”Ничто не идет, так как мы планировали, — говорит Олег Писаренко. Но я думаю, что в итоге все будет еще лучше, чем мы могли ожидать. Конечно, при организации мероприятия таких масштабов, не бывает все так гладко, как хотел изначально. Есть много непредвиденного”.

Министерство подвело

Непредвиденным было недофинансирование со стороны Министерства культуры. Олег Писаренко рассказывает, что изначально ему обещали ту сумму, которая составила бы треть бюджета фестиваля (полный бюджет — 300-500 тысяч евро, а точная сумма выяснится, когда все закончится), а в итоге поддержка министерства составила только десятую частью бюджета.