В Силламяэскую ТЭЦ сделают крупнейшие за многие годы инвестиции. Когда начнут сокращать рабочую силу?

- Не очень сильно. Я испытал в некотором смысле дежавю: почти всё знакомо — и люди, и оборудование. Что сделали за минувшее десятилетие? Частично перешли на древесину, которой раньше в нашем ”меню” не было, в результате сейчас мы сжигаем древесину, сланец и природный газ. Также предприятие подготовилось и к новому проекту, который будет стоить намного дороже, чем сделанное до сих пор, — 24 миллиона евро. В рамках этого проекта уже построили подстанцию, и теперь остаётся инвестировать ещё 20 миллионов в сам новый блок, который будет работать на биотопливе.

Этот новый блок и был тем вопросом, окончательного решения о финансировании которого мы ждали. На сегодня, по этим 20 миллионам положительное решение от банка и собственников у нас есть, проектирование уже начали, и реализация всего проекта до стадии готовности потребует примерно два года. Начинать строить планируем в мае следующего года.

Совокупная мощность нового блока составит 25 мегаватт, в том числе более 5 МВт электричества и около 20 МВт тепла.

- Как с его появлением изменится общая картина мощностей ТЭЦ? Что будет при этом закрыто, что останется?

- Необходимый объём наших мощностей включает мощность базовую и пиковую. Базовую этот новый блок сможет обеспечивать. Для периодов пикового потребления у нас есть комби-станция, которую мы построили более десяти лет назад и которая работает на природном газе. Дополнительно используем сланец и древесину также на старых котлах, ресурс которых уже почти исчерпан. На них мы можем работать до 2023 года, дальше — неизвестно. Поэтому строительство нового блока — вынужденная мера.

У нас есть также вариант развития предприятия, который предусматривает ограниченное использование сланца и после 22-го года. Но это зависит не только от получения нового разрешения от государства, но и от того, что квоты на углекислый газ с каждым годом становятся всё дороже.

Подытоживая, можно сказать, что новая станция будет покрывать примерно 50 процентов от потребности по времени, а в отопительный период придётся включать и что-то из более старого оборудования. Альтернативный путь: строить для покрытия остальных мощностей второй примерно такой же новый блок. Но конкретного решения о том, как мы будем действовать лет через пять, пока нет.

- А когда вы предполагаете такое решение принять? Времени, на самом деле, не так уж много.

- Ну, два года у нас точно есть, чтобы продумать, как дальше действовать.

Какое топливо предпочесть?

- Если предположить возможность сохранения наряду с новой станцией каких-то старых котлов, то хочется спросить: а с технической и экологической точек зрения, они ещё могут работать?

- С одной стороны, хочется, конечно, сохранить эти котлы в резерве. С другой стороны, за любым оборудованием, а тем более за старым, постоянно надо следить, ремонтировать и т.д., что мы и делаем. В один прекрасный момент это станет экономически невыгодно, и нам не дадут включить затраты на слишком большой объём ремонта в тариф.

- Сегодня силламяэская ТЭЦ использует три вида топлива. Вы бы хотели сохранить все три?

- Три — это слишком много. Это вынужденное положение сейчас, и, поскольку средняя цена биотоплива и сланца пока были почти равны, но будущее сланца кажется не таким радужным, то больше применять биотопливо — это более надёжный выбор.

- Хватит ли всем этого биотоплива с учётом масштабов его нынешнего использования?

- Конечно, хватит. Можно использовать, если получить соответствующее разрешение, и так называемую вторично используемую древесину — то есть такую, которую отсортировывают при сносе домов и т.п. У ”Ээсти Энергиа” есть такой проект, и мы тоже анализируем подобную возможность. Вторично используемую древесину как сырьё можно и импортировать (в Эстонии этого материала не много), весь вопрос только в цене. Сейчас вторичная древесина дешевле.

- Никакого четвёртого вида топлива, ещё более выгодного и дешёвого, на горизонте нет?

- У нас здесь, в промышленной зоне, теоретически говоря, может когда-то появиться производство, на котором будут образовываться излишки технологического тепла. Эти излишки можно использовать и для производства тепловой энергии.

- Как делают, например, на ”Виру Кеэмиа Групп”…

- Да.

- Другими словами, если бы — хотя, видимо, эта перспектива уже исчезла — здесь появился нефтеперерабатывающий завод, то с ним пришло бы и такое ”излишнее” тепло?

- Может быть, тогда тепло для потребителей получалось бы чуть более дешёвым. Но пока, повторяю, это теоретические разговоры.

- 20-миллионная инвестиция, с которой мы начали наш разговор, — это самая крупная инвестиция в ТЭЦ Силламяэ за последние годы?

- Я думаю, за последние 40 лет да.

- Будет ли сам процесс строительства этой новой станции в ближайшие два года означать какие-то отключения тепла для города?

- Нет-нет. Существующим схемам теплоснабжения и действующему оборудованию строительство блока никоим образом не будет мешать.

- Для потребителей в связи со строительством нового блока цены тепла вырастут?

- Нет. И департамент конкуренции не даст этого сделать, поскольку включать инвестиции, сделанные в оборудование, в тариф можно только через амортизацию, а норма амортизации там составит 30-40 лет. На конкретный тариф это влияет мало.

- А как тогда вы будете возвращать обратно вложенные 20 миллионов?