В Силламяэском порту отказались от взрывов

Департамент технического надзора (ДТН) в начале июня отказался от выдачи разрешения на взрывные работы для строительства в Силламяэском порту углубления под железнодорожный тоннель.
ДТН еще в феврале получил ходатайство от фирмы YIT Infra Eesti на получение разрешения провести на портовой территории в течение нескольких месяцев нынешнего года буровзрывные работы — для углубления под тоннель железной дороги. Речь идет о территории к востоку от терминала аммиака и удобрений ”DBT-ВСТ”.
В июньском решении госрегулятора сказано, что в ходе соответствующего производства своё мнение высказали как городская управа Силламяэ, так и терминал ”DBT-ВСТ” — последний представил свои технические условия, затем в департаменте состоялось совещание, где обсуждали влияние возможных взрывов. В этом совещании участвовали и специалисты Таллиннского технического университета. Департамент предложил строительной фирме-ходатаю устранить выявленные в ходатайстве недостатки, а поскольку в срок это сделано не было — от выдачи разрешения отказался.