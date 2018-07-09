09.07.2018, 00:00

В Силламяэском порту отказались от взрывов

 (1)
Алексей Старков
Алексей Старков
EST
Sillamäe sadam 2015
Sillamäe sadam 2015Foto: Sergei Stepanov, NPA

Департамент технического надзора (ДТН) в начале июня отказался от выдачи разрешения на взрывные работы для строительства в Силламяэском порту углубления под железнодорожный тоннель.

ДТН еще в феврале получил ходатайство от фирмы YIT Infra Eesti на получение разрешения провести на портовой территории в течение нескольких месяцев нынешнего года буровзрывные работы — для углубления под тоннель железной дороги. Речь идет о территории к востоку от терминала аммиака и удобрений ”DBT-ВСТ”.

В июньском решении госрегулятора сказано, что в ходе соответствующего производства своё мнение высказали как городская управа Силламяэ, так и терминал ”DBT-ВСТ” — последний представил свои технические условия, затем в департаменте состоялось совещание, где обсуждали влияние возможных взрывов. В этом совещании участвовали и специалисты Таллиннского технического университета. Департамент предложил строительной фирме-ходатаю устранить выявленные в ходатайстве недостатки, а поскольку в срок это сделано не было — от выдачи разрешения отказался.

Именно непредставлением в срок откорректированного ходатайства объяснили это решение в ДТН и в ответ на запрос ”Инфопресса”. На вопрос о том, какие именно технические или экологические проблемы или риски сыграли тут свою роль, ведомство не ответило.

Силламяэские власти в своём февральском ответе департаменту говорили о том, что в случае проведения взрывных работ подрядчику следовало бы организовать сейсмонаблюдения на самых близких к портовой зоне многоквартирных домах.

Член правления Силпорта Маргус Вяхи во вторник сказал ”Инфопрессу”, что для данного строительства было разработано несколько вариантов действия, в зависимости от грунта, и применение взрывов было лишь одним из них. О разрешении подрядчик ходатайствовал на всякий случай, но в итоге выбрал технологию без взрывов, разрешение не потребовалось и продолжать процедуру не стали.

- Мы отказались от взрывов по техническим и экономическим соображениям, — заверил Вяхи.

Тоннель тем не менее строить намерены, и он должен быть готов к тому времени, когда запустят новый аммиачный терминал фирмы ”Еврохим”.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Канцлер права: при назначении алиментов нужно исходить из потребностей ребенка, а не из дохода родителя

09.07.2018
Канцлер права Юлле Мадизе направила министру юстиции Урмасу Рейнсалу свое мнение относительно поправок к закону об алиментах и отметила, что при назначении алиментов нужно исходить во многом из потребностей ребенка, а не только из дохода родителя.
Подробнее

Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"

09.07.2018
”Если говорить простым языком, то эти цифры просто космические. Никто и подумать не мог, что зрителей будет так много”, — передает Eesti Päevaleht слова главного редактора ETV+ Урмаса Ору о трансляции футбольных матчей.
Подробнее


Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем

09.07.2018
Клиент заказал в мебельном магазине шкаф, и хотя он опоздал более чем на пять месяцев, продавец посчитал, что не обязан возвращать покупателю деньги. В итоге тот обратился в Комиссию по потребительским спорам.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Началась продажа билетов на матчи КХЛ для читателей rus.delfi.ee! Финский Jokerit играет с российскими клубами

09.07.2018
С сегодняшнего дня в Эстонии через Piletilevi и в Финляндии через Ticekmaster можно купить билеты на две домашние игры хельсинкского хоккейного клуба "Jokerit" в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне — 26 октября примут московский "Спартак", а двумя днями позже череповецкую "Северсталь".
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Россия выбыла из ЧМ-2018, поджог дома эстонской певицы и операция по спасению детей в Таиланде

09.07.2018
Ну как, отошли от выходных и проигрыша России Хорватии? Тогда самое время почитать, что еще важного произошло на за эти дни. Наш дайджест вам в помощь!
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682005
150,30 €
90,18 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читательница: сотрудникам казино начальство запрещает общаться с клиентами вне работы. Это законно?

09.07.2018
В редакцию rusDelfi обратилась читательница, работающая крупье в одном эстонском казино. По ее словам, начальство запрещает им встречаться с клиентами вне работы.
Подробнее

Отравленная "Новичком" под Солсбери женщина скончалась

09.07.2018
44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась. Полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее.
Подробнее

Рыйвас: знать эстонский язык — не наказание, а возможность

08.07.2018
Бывший премьер-министр Таави Рыйвас считает, что Марина Кальюранд своими высказываниями о том, что русские жители Эстонии не должны постоянно бояться запрета образования на их родном языке, преувеличивает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ