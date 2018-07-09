В Силламяэском порту отказались от взрывов

Именно непредставлением в срок откорректированного ходатайства объяснили это решение в ДТН и в ответ на запрос ”Инфопресса”. На вопрос о том, какие именно технические или экологические проблемы или риски сыграли тут свою роль, ведомство не ответило.

Силламяэские власти в своём февральском ответе департаменту говорили о том, что в случае проведения взрывных работ подрядчику следовало бы организовать сейсмонаблюдения на самых близких к портовой зоне многоквартирных домах.

Член правления Силпорта Маргус Вяхи во вторник сказал ”Инфопрессу”, что для данного строительства было разработано несколько вариантов действия, в зависимости от грунта, и применение взрывов было лишь одним из них. О разрешении подрядчик ходатайствовал на всякий случай, но в итоге выбрал технологию без взрывов, разрешение не потребовалось и продолжать процедуру не стали.

- Мы отказались от взрывов по техническим и экономическим соображениям, — заверил Вяхи.

Тоннель тем не менее строить намерены, и он должен быть готов к тому времени, когда запустят новый аммиачный терминал фирмы ”Еврохим”.