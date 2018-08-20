20.08.2018, 19:48

В силламяэской портовой зоне всё-таки будут взрывать

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Алексей Старков
Алексей Старков
 
EST
Sillamäe sadam 2015
Sillamäe sadam 2015Foto: Sergei Stepanov, NPA

Департамент технадзора (ДТН), который в июне не стал выдавать разрешение на взрывные работы для строительства в силламяэском порту объекта железнодорожной инфраструктуры, на прошлой неделе выдал такое разрешение, правда, для работ несколько в другом месте.

Разрешение выдано той же строительной фирме ”YIT Infra Eesti”, что ходатайствовала и о предшествующем разрешении. Цель строительных взрывов — буровзрывные работы на недвижимости Кеск, 2d для расширения железной дороги Силпорта. Судя по приложенной к ходатайству о разрешении карте, это несколько иное место, чем в предыдущем случае, но в принципе тот же западный район портовой территории, неподалёку от аммиачного терминала ”ВСТ”.

Терминал ”ВСТ” упомянут и в большинстве пунктов спецусловий, которыми ДТН обставил своё нынешнее разрешение. Так, при каждом взрыве строители должны будут обеспечить, силами независимой лаборатории, сейсмические замеры, по крайней мере, у одной ближайшей ёмкости с аммиаком, взрывать можно только тогда, когда нет погрузки аммиака на корабли, время каждого взрыва следует согласовывать с терминалом, а также строителю надлежит обеспечить на период взрывных работ страхование рисков для строений ”ВСТ”.

Разрешение на проведение взрывных работ, выданное департаментом, действует до конца текущего года.

Член правления АО ”Силламяэ садам” по инфраструктурным вопросам Маргус Вяхи подтвердил ”Инфопрессу”, что не выданное ранее и выданное сейчас разрешения действительно касаются разных объектов. В первом случае, по его словам, взрывы предполагались для строительства железнодорожного моста, важного в свете строительства нового аммиачного терминала ”Еврохима”, но там от взрывов отказались из-за близости к терминалу ”ВСТ” и благодаря сравнительной мягкости грунта сейчас решают те же задачи с помощью экскаваторов. Во втором случае речь идёт о подготовке площадки под будущее расширение портовой станции, и это место взрывных работ от терминала несколько дальше. Точные даты взрывов Вяхи не назвал, но отметил, что дело это не ”горящее”.

Весной, когда ДТН запросил по первому ходатайству о разрешении на взрывы мнение также местного самоуправления, город выставил условие — проводить сейсмический контроль надо и в самых близких к промзоне жилых кварталах.

- Город настолько далеко от места взрывных работ, что я не вижу необходимости это делать, — высказался о сейсмозамерах в жилых домах сейчас Маргус Вяхи.

Он добавил, что взрывные работы на портовой территории ведутся уже десять лет, то есть соответствующий опыт есть.
Впрочем, такого требования теперь нет и у самого города.

Заведующий строительным отделом городской управы Владимир Сокушев в начале недели пояснил газете, что обременять строителя условиями сейсмоконтроля в городе сочли на данном этапе нецелесообразным, поскольку места взрывов находятся в самой удалённой точке порта, мощность их сравнительно невелика и предыдущий опыт показал, даже при более близких взрывах, практическое отсутствие сейсмического влияния.

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