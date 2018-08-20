В силламяэской портовой зоне всё-таки будут взрывать

Член правления АО ”Силламяэ садам” по инфраструктурным вопросам Маргус Вяхи подтвердил ”Инфопрессу”, что не выданное ранее и выданное сейчас разрешения действительно касаются разных объектов. В первом случае, по его словам, взрывы предполагались для строительства железнодорожного моста, важного в свете строительства нового аммиачного терминала ”Еврохима”, но там от взрывов отказались из-за близости к терминалу ”ВСТ” и благодаря сравнительной мягкости грунта сейчас решают те же задачи с помощью экскаваторов. Во втором случае речь идёт о подготовке площадки под будущее расширение портовой станции, и это место взрывных работ от терминала несколько дальше. Точные даты взрывов Вяхи не назвал, но отметил, что дело это не ”горящее”.

Весной, когда ДТН запросил по первому ходатайству о разрешении на взрывы мнение также местного самоуправления, город выставил условие — проводить сейсмический контроль надо и в самых близких к промзоне жилых кварталах.

- Город настолько далеко от места взрывных работ, что я не вижу необходимости это делать, — высказался о сейсмозамерах в жилых домах сейчас Маргус Вяхи.

Он добавил, что взрывные работы на портовой территории ведутся уже десять лет, то есть соответствующий опыт есть.

Впрочем, такого требования теперь нет и у самого города.

Заведующий строительным отделом городской управы Владимир Сокушев в начале недели пояснил газете, что обременять строителя условиями сейсмоконтроля в городе сочли на данном этапе нецелесообразным, поскольку места взрывов находятся в самой удалённой точке порта, мощность их сравнительно невелика и предыдущий опыт показал, даже при более близких взрывах, практическое отсутствие сейсмического влияния.