В Силламяэ снимают художественный фильм "До свидания, Советский Союз!"

Силламяэ стал площадкой для съемок художественного фильма, в котором город и его жители вернулись в эпоху СССР.

Новый фильм эстонского режиссера и сценариста Лаури Рандла "До свидания, Советский Союз!" рассказывает о 10-летнем мальчике Йоханесса и истории последнего десятилетия СССР. Это закрытый город Силламяэ, технологическая катастрофа, переселение ингерманландцев в Финляндию, но и история любви, из-за которой Йоханнес даже не заметит, что привычный мир вокруг него и огромная страна больше не существуют, передает rus.err.ee.

"Я бы сказал так, что я очень много "своровал" для Йоханнеса из своей жизни. События… Это, конечно не документальный фильм. Фиктивный. Это моя память советского времени, когда я был ребенком. Когдя я писал это, то больше добавлял вымысла о событиях, чтобы это эффективнее влияло на зрителей", — сказал Рандла.

Силламяэ, по мнению режиссера, идеальный город для съемок фильмов об эпохе СССР: Отлично сохранившаяся архитектура сталинской, хрущевской и брежневской эпох, а также добродушное отношение местных жителей создают великолепные условия для съемок фильма.