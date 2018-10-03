В Силламяэ поменяют систему сбора и утилизации отходов



Первый вариант — оставить существующую бесконтейнерную систему сбора бытовых отходов.

Вариант второй — создать сеть пунктов сбора бытовых отходов, примерно 26 точек сбора, а в каждой точке сбора установить три глубоких контейнера для смешанного мусора, контейнер для сбора бумаги и картона, а также для биологически разлагающихся отходов.

Третий вариант предполагает установку домиков для отходов вместо крупных контейнеров, куда можно было бы разместить как контейнеры для смешанного бытового мусора, так и контейнер для картона, бумаги и биоразлагающегося мусора, а также в домиках для отходов было бы место для приёма крупногабаритного мусора.

Четвёртый вариант предполагает установку контейнеров с возможностью сортировки мусора около каждого жилого дома.