03.10.2018, 16:06

В Силламяэ поменяют систему сбора и утилизации отходов

 (4)
rus.delfi.ee
EST
В Силламяэ поменяют систему сбора и утилизации отходов
Иллюстративное фото.Foto: Hendrik Osula

Управа Силламяэ подготовила новую программу сбора и утилизации отходов на территории города. Власти предлагают жителям выбрать один из четырех предложенных вариантов сбора бытового мусора. Публичное обсуждение состоится 19 октября, сообщает rus.err.ee.


Первый вариант — оставить существующую бесконтейнерную систему сбора бытовых отходов.

Вариант второй — создать сеть пунктов сбора бытовых отходов, примерно 26 точек сбора, а в каждой точке сбора установить три глубоких контейнера для смешанного мусора, контейнер для сбора бумаги и картона, а также для биологически разлагающихся отходов.

Третий вариант предполагает установку домиков для отходов вместо крупных контейнеров, куда можно было бы разместить как контейнеры для смешанного бытового мусора, так и контейнер для картона, бумаги и биоразлагающегося мусора, а также в домиках для отходов было бы место для приёма крупногабаритного мусора.

Четвёртый вариант предполагает установку контейнеров с возможностью сортировки мусора около каждого жилого дома.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Правительство по ошибке дало 700 000 евро на ремонт несуществующего детсада

03.10.2018
Среди правительственных региональных пособий на инвестиции — 700 000 евро на ремонт детсада в Кастре, что в Тартумаа. Однако выяснилось после разговора с волостным старейшиной-соцдемом Прийтом Ломпом, что произошла ошибка, и деньги пойдут на постройку детсада — имеющиеся в реновации не нуждаются.
Подробнее

Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей

03.10.2018
Эстонская Больничная касса вновь приняла суровое решение: не компенсировать 17-летней девушке жизненно важное лекарство. Она страдает редким заболеванием крови. Вместо этого ей помогают разные предприятия и жертвователи.
Подробнее

Васильев о премии в 18 евро и несостоявшемся переходе в Россию

03.10.2018
34-летний полузащитник Константин Васильев играет в Польше уже пятый сезон. Вызовы на матчи в сборную Эстонии футболист получал как из высшего дивизиона польского первенства, так и из команды шестой лиги, за которую он выступает сейчас.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €


Главари ласнамяэской банды с Раадику могут отправиться за решетку на долгие годы

03.10.2018
Во вторник в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу о главарях ласнамяэской банды с Раадику. Поскольку речь идет о несовершеннолетних подростках в возрасте 15-17 лет, то все ожидали быстрого достижения консенсуса, но этого не случилось, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Героя России Чепигу-Боширова нашли на фото из "Одноклассников" и на сайте Минобороны

03.10.2018
В открытых источниках интернета обнаружилось новое доказательство того, что полковник Анатолий Чепига - он же, по утверждению расследователей из The Insider и Bellingcat, один из отравителей Скрипалей Руслан Боширов, - получил звание Героя России. Этот факт ранее отрицал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждая, что Кремль проверил информацию о награждении Чепиги, но сведений о том, что человек с таким именем награждался, нет.
Подробнее

ВИДЕО | Смотрите, как выглядит “кухня будущего”

03.10.2018
Компания Panasonic представила общественности уникальные прототипы гаджетов, которыми, по ее мнению, будет оснащен “дом будущего”. В центре внимания — кухня, которую талантливые инженеры превратили в чудо современных технологий.
Подробнее