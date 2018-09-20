20.09.2018, 17:25

В Силламяэ организуют суточный забег с промежуточным финишем на дистанции 100 километров. Это не опасно?

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rus.delfi.ee
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В Силламяэ организуют суточный забег с промежуточным финишем на дистанции 100 километров. Это не опасно?
Foto: Anna Markova

"Я делаю такие соревновния, в которых сама хочу участвовать", говорит Аэт Кийсла, главный организатор суточного забега в Силлламяэ.

В субботу, 22 сентября, в Силламяэ пройдет по-настоящему экстремальное спортивное состязание — Sillamäe Ultra, забег, в рамках которого победителями станут те, кто за сутки преодолеет максимальную дистанцию, а также те, кто быстрее всех пробегут первые 100 километров. У спортсменов будет возможность поспать в утепленных палатках, но все ли будут ею пользоваться, зная, что другие в то же время будут бежать, и не опасна ли такая нагрузка для жизни и здоровья бегунов?

Об этом Delfi поговорил с главным организатором соревнований -преподавателем Нарвского колледжа Тартуского университета и большой любительницей бега Аэт Кийсла.

- Это же реально опасно. Люди будут бежать, в конце концов, на пределе возможностей организма. Есть такой риск, что участники состязаний причинят себе вред?

- Конечно, есть. Но он меньше, чем, например, тот, которому подвергают себя те, кто бегает в горах на экстремальные дистанции, например. С другой стороны тут бегуну будет не так интересно бежать, так как круг составляет примерно два километра, это рутинно. Тут нужна не только физическая, но и ментальная устойчивость — чтобы не пасть духом.

- Проводились вообще когда-то подобные соревнования?

- Да, были и в Эстонии, в Йизаку в частности, а за рубежом, конечно, они бывают регулярно. Я ездила в Финляндию посмотреть, как они это организуют. И там забег был не на таком большом, двухкилометровом круге, как в Силламяэ, а в манеже, то есть на совсем маленьком.

- Сколько народу будет участвовать? Очевидно же, что тут должны быть какие-то ограничения с точки зрения готовности.

- Это не массовое мероприятие, это не Нарвский энергетический забег. В подобных забегах никогда много народу не бывает. Например, в Йизаку было меньше пятидесяти бегунов. А в Силламяэ будет примерно 30 — из Эстонии, из России, из Финляндии. Около половины из них ранее участвовали ультразабегах, а около половины имеют опыт участия только в марафонах. При регистрации мы спрашивали о лучших результатах забегов на особенно длинные дистанции, чтобы представлять реальные возможности спортсменов.

- Сколько народу смогли в Йизаку бежать сутки, не останавливаясь?

- Тут не требуется все-таки бежать не останавливаясь. Можно и поспать при желании в специальных палатках, можно поесть, в туалет сходить, конечно. Критерием является то, какое расстояние человек сумел преодолеть за сутки. Самые сильные спортсмены все-таки бегут почти все это время, даже едят на ходу.

- Насколько эти состязания интересны для болельщиков?

- Конечно, находиться 24 часа, сопереживая за участников забега, неинтересно, тяжело. Но думаю, что стоит посмотреть на то, как наполненные оптимизмом люди стартуют, а потом как финишируют через сутки. Последние полчаса будут, конечно, самыми эмоциональными и для бегунов, и для зрителей. Я в качестве зрителя видела в Финляндии, как это происходит, и у меня слезы текли, когда наблюдала за тем, как люди буквально все выжимают из себя, идут до конца. Ультрабегуны обычно очень точно рассчитывают свои силы, и они закончатся у большинства только в 12 часов 23 сентября.

- Промежуточный финиш — 100 километров — это важный этап?

- Да, конечно, он символический. Каждый бегун таким образом сделает подарок к 100-летнему юбилею Эстонии.

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- Какой у тебя личный план на этот забег, особенно с учетом того, что ранее бежать сутки тебе не приходилось? Когда собираешься поесть, полежать?

- Самое важное для меня — не стартовать слишком оптимистично. У меня такой темперамент, что надо сказать себе в самом начале забега — успокойся, еще 23 часа бежать. Думаю, что есть я буду много…

- На бегу или все-таки останавливаясь?

И так, и так. У нас есть меню соревнований, время приема пищи, но между тем можно что-то перехватить — конфеты, изюм, банан. Еда это очень важная вещь в таком забеге. Я не очень сильна физически, но грамотно питаться при таких забегах я умею. Это моя сильная сторона.

- Почему такие экстремальные забеги проводятся на таких небольших кругах? Ведь даже по двухкилометровому бежать 50 и больше раз эмоционально тяжело.

- Это позволяет все контролировать оптимальным образом, обеспечить медицинскую помощь в случае необходимости. Пить, есть можно через каждые два километра. Международные требования таковы, чтобы круг был от одного до четырех километров. Конечно, у нас есть желание однажды сделать чемпионат Европы или мира — круг в Силламяэ практически идеален, он очень плоский.

- В Нарве такого нет?

- В Эккекюла планируется, но там будут перепады высот, и для суточного забега он не подойдет.

Аэт Кийсла рассказывает, что бегуны платят за участие в силламяэском суточном забеге по 100 евро, но суммарно это только одна треть от организационных расходов. Остальной бюджет — это средства спонсоров, различных фондов.

- Ты первый раз организуешь подобное мероприятие?

- Нет, это уже четвертое, но раньше были именно марафоны.

- И сама бегаешь каждый раз?

- Конечно. Я делаю те мероприятия, в которых сама хочу участвовать.
Ультразабег стартует 22 сентября в 12.00 на Силламяэской Тропе здоровья.
Ультра-бегом называется забеги на дистанции, превышающие марафонскую, то есть 42 километра.

Кроме ультразабега в этот день cостоится народный бег на 2 километра — в 11.00.

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