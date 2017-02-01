В Силламяэ одобрили идею Вяхи о создании Парка дураков

Издание Eesti Ekspress сообщило, что предприниматель Тийт Вяхи собирается установить на старой горе хранилища отходов в Силламяэ скульптуры разжигателей войны и назвать образовавшееся сочетание Парком дураков.

Эту идею одобрили общественные деятели и жители Силламяэ.

"А что, веселая идея. И в то же время — очень серьезная. Я поддерживаю Тийта Вяхи, хотя думаю, что эту идею он высказал спонтанно", — считает директор Силламяэского музея Аала Гитт, которая солидарна с Вяхи насчет нагнетания военной истерии.

"Можно подумать, что у Эстонии нет других проблем, на решение которых нужно направлять время и деньги. Экономика, культура, дети — это требует внимания в первую очередь, и Тийт Вяхи это все прекрасно понимает. То, что в стране смещены приоритеты, очевидно, тут я за Тийта Вяхи двумя руками", — говорит Аала Гитт.

"Парк с памятниками глупости? Он бы не помешал", — комментирует руководитель Силламяэского центра по работе с детьми из малообеспеченных семей ”Домашний уют” Вадим Орлов.

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По словам Орлова, разбить парк нужно не в отдалении, на бывших хвостовых отходах, а в центре города, чтобы все видели и задумывались, о чем надо заботиться в первую очередь.

"Война в любом ее проявлении, какой бы она ни была — холодная, горячая, гибридная, ни к чему хорошему не приводит. Достаточно было уже! Всегда можно мирно договориться. И, хотя наши дети всего этого еще не осознают, но я говорю и от их имени: мы, однозначно, против войны! Оружие — это кровь. А там, где кровь, это ужасно", — рассуждает Орлов.

Аала Гитт — известный художник. С точки зрения организации пространства, она представила, что Тийт Вяхи учтет предложение Вадима Орлова и поставит памятник глупости в центре города, например, рядом с бронзовым рабочим, который держит в руках ”мирный атом”.Он символизировал Силламяэский завод, который в послевоенные годы занимался обогащением урана для советской атомной бомбы.

”Рядом с ним будут стоять памятники сегодняшним дурачкам. Это будет символично”, — сказала порталу Delfi Аала Гитт.

"Правильно рассуждает господин Вяхи. Можно подумать, что Эстонии некуда больше девать деньги, как тратить их на вооружения и содержание иностранных военных, — говорит руководитель Силламяэского союза российских соотечественников Григорий Расстегаев. — Российская военная угроза — пугало, которое политики используют, чтобы оправдаться перед собственном народом. Это чушь, что Россия хочет напасть на Эстонию. Вы задайте себе вопрос: а зачем это России надо? Идея поставить памятники разжигателям войны хорошая, только воплотить ее будет трудно: столько прототипов для памятников, что бронзы не хватит. Разве что переплавить ”мечи на орала” да пустить пару ”Абрамсов” на памятники?"