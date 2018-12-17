В Силламяэ несовершеннолетние чудом не зарезали своего кредитора: им грозят длительные сроки

Они многократно били ножом свою жертву, а затем, посчитав что он мертв, прикрыли его тело ветками.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, жители Силламяэ Денис Котенев и Артем Юдин не захотели возвращать долг своему знакомому. Вместо этого, вступив в предварительный сговор, они решили его убить.

В общей сложности, как установили эксперты, пострадавшему нанесли не менее 16 ножевых ранений.

В ходе прений сторон в Вируском уездном суде прокуратура потребовала приговорить Юдина к 9, а Котенева — к 10 годам лишения свободы.