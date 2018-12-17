В Силламяэ несовершеннолетние чудом не зарезали своего кредитора: им грозят длительные сроки

Прокуратура требует приговорить к длительному тюремному заключению двух молодых людей, которые пытались убить своего 28-летнего кредитора. На момент совершения преступления, по состоянию на декабрь 2016-го, обоим обвиняемым было по 17 лет, рассказывает rus.err.ee.
Они многократно били ножом свою жертву, а затем, посчитав что он мертв, прикрыли его тело ветками.
Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, жители Силламяэ Денис Котенев и Артем Юдин не захотели возвращать долг своему знакомому. Вместо этого, вступив в предварительный сговор, они решили его убить.
В общей сложности, как установили эксперты, пострадавшему нанесли не менее 16 ножевых ранений.
В ходе прений сторон в Вируском уездном суде прокуратура потребовала приговорить Юдина к 9, а Котенева — к 10 годам лишения свободы.