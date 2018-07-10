10.07.2018, 16:53

В Силламяэ котенок застрял в трубе и провел там несколько дней. Спасатели: виноваты те, кто подкармливает кошек


Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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В Силламяэ котенок застрял в трубе и провел там несколько дней. Спасатели: виноваты те, кто подкармливает кошек
Foto on illustreeriv.Foto: JOHANNES EISELE / AFP

В понедельник в редакцию Delfi позвонила взволнованная женщина и рассказала, что в Силламяэ в трубе застряла кошка, а спасатели не смогли ее оттуда достать и просто уехали. К счастью, у истории счастливый конец.

По словам позвонившей женщины, кошка застряла на заброшенном участке на улице Л.Толстого. Ее мяуканье доносилось из трубы уже на протяжении двух дней. На место вызвали спасателей, но они не смогли помочь животному, так как труба была слишком узкой. Женщина была крайне озабочена тем, что животное могут теперь бросить там на произвол судьбы.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв подтвердила, что такой вызов действительно имел место в понедельник около 7 утра. Колодец, где находилось животное, расположен на участке по адресу улица Л.Толстого, 7а в Силламяэ.

"Сам колодец очень узкий, как труба, и глубиной в пять метров. Достать оттуда кошку возможности не представляется. Важно выяснить, кому принадлежит территория, на которой это произошло", — прокомментировала Парв и добавила, что привычными спасательными средствами и без согласования с владельцем невозможно что-либо сделать.

"Сама дырка очень узкая и, например, людям опасности не представляет. А кошка, видимо, туда именно забралась", — отметила она.

Во вторник Спасательный департамент сообщил Delfi, что кошка выбралась из трубы сама. "Мы потом связались с руководителем спасательных работ и были на месте, чтобы оценить ситуацию и решить, как помочь животному, но кошка уже выбралась сама", — рассказала Парв.

Стоит отметить, что в группе "Друг на всю жизнь. Животные ищут дом" в Facebook очевидец пишет, что выбраться животному оттуда помогла неравнодушная женщина: "Она с помощью мужчины отвинтила болты, которые держали крышку, подняли ее и поставили в отверстие длинную палку, по которой впоследствии котик и выбрался". Это была не взрослая кошка, а маленький котенок.

"Спасатели приезжали два раза, открывали люки, продумывали все возможные варианты спасения, спасибо им!" — добавляет очевидец.

"Мы связались с местным самоуправлением и владельцем, и ищем решение — отверстие надо заделать", — отметила пресс-секретарь Спасательного департамента. Департамент хочет, чтобы на участке установили табличку, что туда проход запрещен.

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Парв добавила, что котенок оказался в ловушке в вентиляционном отверстии, проделанном в бетоне. Возможно, он туда попал из-за подкармливающих бездомных кошек людей.

"Местные жители клали еду прямо в отверстие. А животное, скорее всего, залезло потом уже дальше. Не подумав, заманили кошку в ловушку", — подводит итог Парв.

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