В Силламяэ котенок застрял в трубе и провел там несколько дней. Спасатели: виноваты те, кто подкармливает кошек

В понедельник в редакцию Delfi позвонила взволнованная женщина и рассказала, что в Силламяэ в трубе застряла кошка, а спасатели не смогли ее оттуда достать и просто уехали. К счастью, у истории счастливый конец.

По словам позвонившей женщины, кошка застряла на заброшенном участке на улице Л.Толстого. Ее мяуканье доносилось из трубы уже на протяжении двух дней. На место вызвали спасателей, но они не смогли помочь животному, так как труба была слишком узкой. Женщина была крайне озабочена тем, что животное могут теперь бросить там на произвол судьбы.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв подтвердила, что такой вызов действительно имел место в понедельник около 7 утра. Колодец, где находилось животное, расположен на участке по адресу улица Л.Толстого, 7а в Силламяэ.

"Сам колодец очень узкий, как труба, и глубиной в пять метров. Достать оттуда кошку возможности не представляется. Важно выяснить, кому принадлежит территория, на которой это произошло", — прокомментировала Парв и добавила, что привычными спасательными средствами и без согласования с владельцем невозможно что-либо сделать.

"Сама дырка очень узкая и, например, людям опасности не представляет. А кошка, видимо, туда именно забралась", — отметила она.