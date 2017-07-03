В Силламяэ ищут источник аммиачного ”аромата”

Станция слежения за состоянием атмосферного воздуха в Силламяэ зафиксировала в июне повышение в этом воздухе содержания аммиака. Город обратился в Инспекцию окружающей среды. Оба силламяэских предприятия, имеющие дело с этим химикатом, заверили ”Инфопресс”, что к этим скачкам отношения не имеют.

В соответствии с постановлением министра окружающей среды, для загрязнённости воздуха аммиаком определены следующие предельные уровни — средний за час 200 мкг на кубометр и среднесуточный 40 мкг на кубометр, тогда как станция мониторинга в период 15-22 июня фиксировала более высокие уровни, явствует из письма городской управы в инспекцию. Наименьшим из этих показателей было 57,4 мкг, наибольшим — почти 346. Всего же в таблице, приложенной к обращению, приведены результаты 30-ти замеров, превосходящие нормативы.

"Такие скачки были даже в течение двух последних недель, причем в ночные часы. Превышения случались и раньше, но здесь мы обратили внимание на некую их системность", — прокомментировал ”ИП” в начале текущей недели вице-мэр Силламяэ Александр Канев. Он добавил, что власти со своей стороны пытались выяснить происхождение превышений с находящимся в порту терминалом ”ВСТ”, который переваливает аммиак, но терминал сумел доказать, что он тут ни при чем.

Руководитель ”ВСТ” Георгий Хренов то же самое сообщил и газете: "На нашем терминале постоянно ведется наблюдение за всеми данными силламяэской станции мониторинга. Мы тоже заметили превышение содержания аммиака в воздухе (15 июня в час ночи до 345,8 мкг/куб.м). Но, как мы уже объяснили городским властям и Инспекции по охране окружающей среды, это никак не может быть связано с деятельностью нашего терминала, поскольку в указанный период времени терминал не выполнял погрузочных операций с аммиаком. Также в данный период не происходило каких-либо аварийных утечек аммиака и отклонений от технологических регламентов, что подтверждается многочисленными аммиачными датчиками, установленными на территории терминала".

Второе предприятие, использующее в Силламяэ аммиак, — это ”НПМ Силмет”.

"У нас никаких аварий, никаких сбоев технологии не было, так что не могу сказать, откуда такие цифры могли появиться", — сказала генеральный директор завода Сигне Каск, добавив, что происхождение высоких уровней аммиака не знают и в контролирующей экологию силламяэской промзоны фирме ”Экосил”.

Представитель Инспекции окружающей среды Лейли Туул сообщила ”ИП”, что их ведомство затребовало у силламяэских предприятий данные о рабочем процессе и возможных отклонениях и свои выводы сделает, когда получит и проанализирует эти сведения. В регионе несколько возможных источников загрязнения, и не исключено, что речь может идти и совместном влиянии.

У силламяэской ситуации имеются свои особенности, подтвердили в контрольном органе.

"В Эстонии качество воздуха с годами стало лучше, но всё-таки есть несколько регионов, где от жителей часто приходят жалобы относительно этого качества, в том числе из Силламяэ. К примеру, с начала июня до сегодняшнего дня (27 июня. — прим. авт.) из Силламяэ подано 34 жалобы, учитывая и то, что по одной проблеме могут звонить несколько человек. По большей части, содержание жалоб — в воздухе воняет топливными или нефтепродуктами. Преимущественно проблемы и были связаны с сернистыми соединениями, аммиак до сих пор проблемой не был. Жалобы и проблемы, связанные с аммиаком, возникли в последнее время", — сказала Туул.

Она напомнила о нормах среднесуточного и среднечасового предельно допустимого содержания аммиака в воздухе и отметила, что моментальные, кратковременные превышения ПДК еще не означают нарушения закона, однако среднесуточный показатель превышать нельзя. Инспекция, по словам Туул, не только действует по жалобам, но и ведет свой регулярный надзор над предприятиями.