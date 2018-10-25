В самом центре Нарвы хотят построить трехэтажное здание, с магазинами и квартирами

Отметим, что все чаще предприниматели поднимают вопрос о сложностях в получения кредитов под проекты, связанные с Ида-Вирумаа, Нарвой в частности. Например, на прошлой неделе Delfi писал о том, что Аллан Каодоя, владеющий недвижимостью по адресу Линда, 2, комплексом из трех зданий, в одном из которых вот-вот откроется театральный центр Vaba Lava, никак не может со своими партнерами получить кредит под создание гостиницы в Нарве.

Может ли стать исключением проект Lillebutik OÜ на 3.Рохелине, пока сказать невозможно, но его способно затормозить не только скептическое отношение со стороны кредитных организаций.

Здание планируется построить на сравнительно небольшом участке земли, площадью всего 0.1 гектара, а парковку обустроить на городской недвижимости. Подготовить проект детальной планировки, подразумевающий такое решение, ничто не мешает, но одобрят ли его депутаты?

Шаходат Муратова сказала Delfi, что не видит здесь проблемы, так как назначение муниципальной земли, где она хотела бы видеть парковку — ”транспортная земля”, а городские власти, по ее словам, пока говорят о таком варианте, как о приемлемом, так как в принципе заинтересованы в развитии этой недвижимости.

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Между тем, со стороны оппозиции в нарвском горсобрании проект уже подвергается критике. Представитель фракции ”Наша Нарва” Сергей Горлач, отмечает, что инициирование детальной планировки в феврале 2018 года ни каких существенных изменений в центре города не предвещало.

”По действующей детальной планировке от 26 августа 2010 года на участке было запланировано трехэтажное здание, на 100 процентов коммерческого назначения, — обращает внимание Горлач. — Сейчас предприниматель решил, что строительство в центре Нарвы здания , сочетающего коммерческое назначение с жилым принесет ему больше прибыли. Получение максимальной прибыли является одной из целей предпринимательской деятельности, но где появятся квартиры, там сразу возникнет необходимость парковать машины. И что же мы видим? Предприниматель предлагает изменить запланированное предыдущей детальной планировкой решение движения транспорта и парковок. Причем, не на своём участке, а на городской земле — на соседнем участке по адресу: 3.Рохелине, Т1. Оказывается, площадь собственного участка невелика и тратить её на обеспечение необходимыми парковочными местами будущих покупателей жилья — это упускать будущую выгоду. Гораздо проще решить за счет городской земли частные проблемы”.

Сергей Горлач отмечает, что в Нарве уже не первый год существует реальная проблема с парковочными местами у жилых домов.

”Но в этих случаях мы сталкиваемся с наследием того времени, когда строились многоквартирные дома в Нарве не было такого количества машин, а, соответственно, парковочные зоны просто не были рассчитаны на нынешние условия. Сейчас хочется надеяться, что все стали умнее и могут заранее предусмотреть избежание проблем с парковкой. Тем более разве законодательные акты не требуют при строительстве жилья предусмотреть необходимое количество парковочных мест? Исходя из Общей планировки города Нарва — При планировании жилых домов ”парковка должна быть решена в пределах земельного участка”, а руководствуясь стандартом EVS 843:2016 лучше придерживаться коэффициента ”1,5 парковочного места на одну квартиру”., рассуждает депутат.

Между тем, большинство членов городского собрания может с ним не согласится, а предприниматель Шаходат Муратова также сообщает, что собственники соседних участков недвижимости не против ее начинания, а у соседнего Astri, у которого также есть рядом земля, есть готовность помочь в рамках специального соглашения в решении вопроса с парковочными местами.

Шаходат Муратова и ее фирма Lillebutik OÜ раньше занимались только цветочным бизнесом. В свое время у нее было несколько точек по продаже цветов в Нарве, на настоящий момент осталась одна — в пристройке к магазину Maxima на улице Креэнхольми.

По ее словам, это не сворачивание бизнеса, а реорганизация, в соответствии с меняющимся спросом — например, цветочный киоск у магазина ”Буратино” утратил свою популярность. В новом здании на 3.Рохелине предприниматель также планирует торговать цветами.