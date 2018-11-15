В России суд арестовал инспектора, сливавшего добывающим лосося в реке Нарва браконьерам информацию о рейдах

В период с октября 2017 года по октябрь 2018 года инспектор неоднократно предупреждал браконьеров, которые незаконно ловили лосося в реке Нарва

Как сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в период с октября 2017 года по октябрь 2018 года инспектор неоднократно предупреждал браконьеров, которые незаконно ловили атлантического лосося в реке Нарва, о предстоящих проверочных рейдах.

Мужчина сообщал злоумышленникам дату, время и место проведения очередной проверки и браконьеры успевали убрать свои сети и сами покинуть место незаконной добычи рыбы.

По факту в отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Мужчина был задержан в процессуальном порядке, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в ближайшие дни арестованному будет предъявлено соответствующее обвинение", — добавили в ведомстве. (Светлана Дягилева, Gazeta.SPb).