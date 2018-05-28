28.05.2018, 08:16

В России — День пограничника, в Эстонии — день ”славы” города Кохтла-Ярве

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST 2
Kohtla Järve linn
Kohtla Järve linnFoto: Andres Putting

28 мая в России отмечают День пограничника. И это – не просто очередной профессиональный праздник, а 100-летие пограничных войск.

В прежние времена, когда отношения между Эстонией и Россией были более или менее на добрососедском уровне, пограничники, охранявшие границу Эстонской Республики, в этот день тепло поздравляли своих российских коллег с их праздником. Многие были знакомы лично: осуществлялась практика взаимных стажировок тех, кто служит на контрольных пунктах эстонской и российской границы. Когда начал действовать Силламяэский порт, там также была устроена стажировка российских офицеров. Ведь обмен опытом, изучение изменения в законодательствах государств логически вытекает из особенностей пограничной службы. Сегодня же фотографии совместных стажировок эстонских и российских пограничников — настоящий раритет.

Совместная стажировка эстонских и российских пограничников в порту Силламяэ (2007 г.). Foto: Jevgeni Kapov

Постепенно отношения между государствами осложнялись, и отношения пограничников двух стран стали сугубо официальными.

Эстонские пограничники, которые по-настоящему дружили с российскими коллегами, теперь на пенсии. Но все равно они поздравили тех, с кем взаимодействовали по службе, с юбилеем пограничных войск. Получил такое поздравление от своего бывшего эстонского коллеги офицер КПП ”Ивангород”, ныне — пенсионер Дмитрий Юрьевич Скорописов, которому в этом году исполнилось 50 лет. Получил поздравление от сослуживцев, оставшихся в Эстонии, офицер советского Раквереского погранотряда Леонид Михайлович Герасимович, ныне живущий в Кингисеппе.

А для города Кохтла-Ярве 28 мая — вообще особенный день. 31 год назад именно в этот день 19-летний немецкий летчик-любитель Матиас Руст, нарушив границу СССР и посадивший свой спортивный самолетик на Красной площади, ”снял с должности” министра обороны СССР маршала Советского Союза Сергея Соколова.

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Кто в мире знал тогда, что где-то на Северо-востоке Эстонии есть такой город? А тут на весь свет прозвучало сообщение ТАСС. ”28 мая 1987 года, днем, в районе города Кохтла-Ярве Эстонской ССР нарушил пространство Советского Союза легкомоторный спортивный самолет, пилотируемый гражданином ФРГ Матиасом Рустом”.

После в Кохтла-Ярве люди еще долго рассказывали друг другу о том, как среди бела дня над зольными горами производственного объединения ”Сланцехим” (ныне АО Viru Keemia Grupp) как-то странно летал, огибая рельеф местности, одномоторный самолет. Другие очевидцы уже рассказывали, как вокруг этого самолетика с ревом носился истребитель МиГ. Покружил и улетел восвояси. А самолетик, заняв небо над железной дорогой Таллинн — Москва, полетел на восток.

Это уже потом, когда ”Сессна-172 Б” пролетит над Красной площадью, которую злые языки позже станут называть ”Шереметьево-3”, и приземлится на Васильевском спуске, кохтла-ярвеские жители сообразят, что именно они видели в небе над городом. И начнутся упреки: мол, доблестные пограничники отмечали 28 мая свой профессиональный праздник и пропьянствовали ”немецкого шпиона”. И никакие аргументы насчет того, что в беспрепятственном пролете Руста виноваты не пограничники, а руководство войск ПВО, не решившееся после сбитого южнокорейского Боина взять на себя ответственность за пресечение полета нарушителя воздушной границы, не имели никого воздействия.

Бывший командир локаторной роты в Кабелиметса, числившейся у военных для ”конспирации” как ”Эдизе”, офицер Валерий Рябой, который после вывода войск из Эстонии служил в России, а теперь является военным пенсионером и живет в Санкт-Петербурге, говорит, что утверждать о том, что войска ПВО ”проспали” Руста, могут только дилетанты или спекулянты.

Офицер Валерий Рябой – командир локаторной роты (1987 г.). Foto: Jevgeni Kapov

— Первой обнаружила Руста точка П-15, находящаяся около поселка Локса Таллиннской дивизии ПВО. Цель летела в сторону государственной границы. Наше подразделение, которое находилось около Кохтла-Ярве, обнаружило цель после пересечения границы и выдало ее на оповещение как ”нарушитель режима полетов”. Оперативный дежурный присвоил ей номер 8255. Мы провели цель до псковских РЛС и благополучно передали наведение. Я подготовил отчет, трассу полета, фотоконтроль, документирование с ЭВМ, при проверке замечаний не было и, осмелев, попросил поощрить сержанта, который первым увидел цель. Ему командующий вручил свои часы, а я выписал ему отпуск на 10 суток домой, в Ленинград.

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