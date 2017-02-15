В Рийгикогу обсудили перенос Академии внутренней обороны в Нарву

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Ханно Певкура о переносе Академии внутренней обороны в Нарву.

Ханно Певкур отметил, что многие заинтересованные группы придерживаются позиции, что переносить Академию внутренней обороны в Нарву — неразумно. Он хотел узнать, что по этому поводу думает премьер-министр.

По оценке Юри Ратаса, важно, чтобы присутствие государства ощущалось сильнее в разных уездах, в том числе и в Ида-Вирумаа. Он поддерживает это стремление.

По словам премьер-министра, министр внутренних дел представил ему и правительству несколько вариантов местонахождения учебного комплекса Академии внутренней обороны.

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Ратас сказал, что окончательное решение будет основано на тщательном анализе, который сейчас проводится. Он отметил, что анализ должен учитывать три аспекта: расходы на содержание, вопросы безопасности и качество обучения. Для премьер-министра качество обучения — один из важнейших вопросов. Оно не в коем случае не должно понизиться.

Премьер-министр заверил членов Рийгикогу, что Академию внутренней обороны закрывать не будут, даже временно.

Премьер-министр также ответил на вопрос Андреса Херкеля о принятии во внимание предложений оппозиции и на вопрос Юри Адамса о намерении ликвидировать в Эстонии уезды.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт ответил на вопрос Мартина Хельме о судебных спорах Министерства внутренних дел и на вопрос Хенна Пыллуааса о дальнейшем статусе колледжа полиции и пограничной охраны в Мурасте.

Министр социальной защиты Кайа Ива ответила на вопрос Моники Хауканымм об оказании и развитии специальных попечительских услуг и на вопрос Лийны Керсна об оказании реабилитационных услуг.