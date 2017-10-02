В рамках Недели культуры Северных стран в Ида-Вирумаа пройдет около 30 различных мероприятий

Неделя культуры Северных стран, которая пройдет с 9 по 15 октября, познакомит с культурой и обществом Северной Европы на различных выставках, концертах и других образовательных и спортивных мероприятиях.

Начиная с сегодняшнего дня можно уже посетить выставки в разных городах Ида-Вирумаа, которые останутся открытыми до конца месяца.

”Такого масштаба и количества мероприятий в программе Недели культуры Северных стран в Ида-Вирумаа еще не было, — говорит организатор Недели культуры Северных стран Евгений Тимощук — Составляя программу, мы ориентировались на разные целевые группы, планируя мероприятия как для детей, так т для взрослых. Наша цель — познакомить жителей региона с современной культурой Северных стран, представить современных музыкантов и художников, обсудить актуальные тенденции в образовании, поговорить о свободе печати, об иммиграции”

Совместно с Нарвским джаз-клубом выступит дуэт талантливых джаз-гитаристов из Швеции: Ола Бенгтссон и Эрик Сёдерлинд. В джаз-клубе Силламяэ будет свою программу представит потрясающий дуэт барабанщика Мики Каллио и танцовщицы Сату Риннетмяки.

На протяжении всей недели в кинотеатрах Нарвы и Йыхви покажут современные североевропейские фильмы — от триллеров до комедий.

В Нарвской резидентуре художников можно будет посетить открытую студию норвежских художников Эллен Сурке и Ханс Хансен, прибывших по приглашению фестиваля ”Таллиннский фотомесяц”. Там же откроется фотовыставка ”Мгновения”, которая в каждом новом месте дополняется 20 работами — от Эстонии свои фотографии представит родившийся в Силламяэ Карел Кравик.

В Нарвском колледже ТУ пройдет целая серия открытых лекций на темы, которые одинаково важны как для Северных стран, так и для Эстонии: миграция, социальная сторона предпринимательства и образование. На проходящем в Нарве образовательном семинаре Connector можно будет ознакомиться с проведенными реформами в сфере образования Норвегии. В конце недели всех желающих приглашаю.т на спортивный день, где можно будет ознакомиться с различными видами оздоровительного спорта, которые зародились у наших северных соседей.

Мероприятия открыты для всех желающих. Вход на большинство мероприятий Недели культуры Северных стран бесплатный. Более подробное описание мероприятий и полная программа находятся на сайте www.norden.ee.

Неделя культуры Северных стран — это событие фестивального размаха, которое проходит уже в третий раз и с каждым годом оно становится всё масштабнее. Идея проведения Недели культуры Северных стран возникла благодаря прошедшей в 2015 году неделе кино Nordic Film Week. Неделя культуры Северных стран проводится по инициативе эстонского представительства Совета министров стран Северной Европы и при сотрудничестве с партнерами: Посольством стран Северной Европы в Эстонии, Институтом Финляндии, Северным домом на Аландских островах, Нарвским колледжем ТУ, ”Таллиннским фотомесяцем”, Нарвским джаз-клубом, Силламяэским джаз-клубом, Нарвской резидентурой художников Эстонской художественной академии, организациями VitaTiim, Vestifex.