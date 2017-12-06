В пятницу в Силламяэ откроют самую представительную улицу — бульвар Мере

Бульвар Мере, реконструкция которого была осуществлена в этом году, официально откроют 8 декабря.

В 2017 году город Силламяэ реконструировал одну из своих ”жемчужин”, самую представительную улицу города — бульвар Мере. Реконструкция была осуществлена в рамках проекта ”Открытие исторического центра Силламяэ морю через реконструкцию бульвара Мере”.

Общая сумма проекта составила около 1,3 млн евро, из которых 85 процентов было профинансировано из средств Фонда регионального развития Европейского Союза.

Бульвар Мере ведет от главной парадной лестницы города к морю. Лестница и бульвар Мере являются символами города и отражают идеологию архитектуры сталинистского неоклассицизма.

В советское время располагавшийся в закрытой зоне город Силламяэ был спланирован так, чтобы выход к морю был бы как можно более затруднителен. Силламяэ был закрытым, засекреченным объектом, и поэтому береговая линия специально выстраивалась с таким расчетом, чтобы линия пятиэтажных домов закрывала вид на город с моря.

В постсоветское время градостроительная концепция в корне поменялась: Силламяэ открывается в сторону моря, стремясь использовать свое месторасположение с максимальным эффектом. На развитие прибрежной зоны Силламяэ направлены три больших проекта: реконструкция бульвара Мере, а также строительство морского променада и гостевого малого порта, которые планируется открыть к 2021 году.

Бульвар является главной улицей на пути к морскому променаду, яхтенному порту и пассажирскому терминалу. Развитие прибрежной зоны, по замыслу городских властей, способствует открытию города Силламяэ и уезда Ида-Вирумаа морю и гостям, прибывающим морским путем.

Церемония официального открытия бульвара Мере состоится 8 декабря в 12.00 около беседки на бульваре Мере.