В промзоне Кохтла-Ярве может появиться производство стоимостью 20 миллионов евро

С предприятием, которое намерено запустить новое производство на сумму в 20 миллионов евро, первая встреча состоялась 25 июля, а к середине ноября уже достигли соглашения о продаже участка. Это зарубежное предприятие.

Директор ЦУ ”Развитие промзон Ида-Вирумаа” Теэт Куусмик сказал, что пока не время говорить о сроках строительства и о создании рабочих мест на предприятии, но он надеется, что первые строительные работы в Кохтла-Ярве начнутся уже в 2019 году.