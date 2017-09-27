В поселке Таммику обитают "викинги"

Поселок Таммику административно относится к волости Йыхви. Согласно данным из регистра населения, здесь проживает порядка 200 человек. Есть тут Народный дом и спортцентр, куда и ходят заниматься юные викинги.

Несмотря на то, что съезжаются сюда мальчишки, начиная с 14 лет, из окрестностей — Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли и даже, например, из Нарвы, местных ребят тоже привлекает искусство исторического боя. По словам их наставника, Виктора Литвинкова, основателя общества ”Викинги Вирумаа”, местных ребятишек к нему ходит порядка 10 человек.

23 сентября состоится открытие нового сезона, и можно будет посмотреть своими глазами на то, чем же занимаются юные викинги, приезжающие в Таммику и становящиеся реальными героями переставших быть виртуальными игр.

- ”Викинги Вирумаа” — это клуб ролевых игр живого действия (LARP — от англ. Live Action Pole-Playing). Суть таких игр в том, что, взяв за основу какую-нибудь из известного перечня компьютерную игру, мы переносим ее действие в реальный мир с реальными героями, которые, однако, сражаются с помощью безопасного оружия, — рассказывает Виктор. И показывает ”мечи” — сделанные из поролоноподобного материала, действительно, очень легкие и не травматичные.

- Поскольку мы занимаемся с детьми, то очень важна техника безопасности, именно поэтому мы выбрали не железо, а мягкие материалы, — объясняет Виктор.

Впрочем, грамотно изготовленный меч даже в поролоне смотрится довольно внушительно и красиво в бою. В наличии у клуба сейчас есть как дорогие мечи (в основном, принадлежащие самим ребятам), так и довольно бюджетные, те, которые дети изготавливают со своими наставниками сами.

- Мы начали заниматься историческим боем осенью 2014 года, когда мой друг предложил тренироваться, не на железе, конечно же. Помню, как в темноте октябрьской ночи мы делали свои первые двуручные мечи. Из пластиковой трубы и изоляции. Длина этих мечей, кстати, составляла чуть меньше моего роста, биться на них было страшно, зато весело, — вспоминает Виктор.

Осенью 2015 в клубе было уже пятеро человек и занимались они в одной из школ города Кохтла-Ярве.

- Наши ребята-школьники из Нарвы вставали каждую субботу в 6 утра чтобы успеть на автобус до Йыхви, а потом пешком добирались до Малеваской школы в Ахтме, тренировка начиналась в 9:30. К сожалению, нам удалось получить только это время в свое распоряжение. До сих пор искренне считаю этих ребят героями, — говорит Литвинков.

Ребята изучали различные стили боя, пробовали разное оружие и технику фехтования, и зимой 2016 года была составлена базовая программа тренировок по историческому бою, которую используют и поныне.

Летом 2016 года клуб переехал в новое помещение в поселке Таммику, что в Народном доме. Раньше здесь был магазин. Собственными силами Виктор с командой благоустраивают это помещение, в котором проходят встречи, тренировки и хранится инвентарь.

Виктор говорит, что ребята занимаются как LARPом, так и историческим боем — эти два элемента объединены в одну тренировочную программу. Поселок Таммику подходит для тренировок еще и потому, что тут довольно много мест, где можно заниматься на свежем воздухе.

- Волость берет у нас минимальные деньги за аренду — всего 40 евро в месяц. Для ребят, которые к нам приходят, занятия на данный момент бесплатные. Есть возможность выезжать на игры, которые проводятся как в Эстонии, так и в соседних странах, но это удовольствие недешевое. Помимо платы за участие, необходимо потратиться на дорогу, питание, изготовление костюмов (живут ребята, выезжающие на игры, в палатках). Например, в этом году мы участвовали в ролевой игре ”Северное Равноденствие” — крупнейшем подобном мероприятии в Эстонии, — говорит Виктор. — Осенью 2016 года мы познакомились со страйкболом, и весной этого года появилось сообщество Firefly Airsoft. Страйкбол — военно-спортивная тактическая игра с применением пневматических реплик оружия, стреляющих пластиковыми шариками без красителя.

В июле этого года мы подготовили проект для программы Nopi Üles, и благодаря жителям нашего города выполнили условие для получения финансирования — собрали 200 лайков к посту в социальной сети. Программу Nopi Üles реализует Центр Молодежной Работы Эстонии при софинансировании ESF. Сейчас на полученные средства мы приобрели луки и обновляем тренировочное снаряжение, чтобы полностью перейти от исторического боя к спортивному мечевому бою (СМБ) — этот формат, с одной стороны, еще более безопасен чем нынешний, а с другой — бои более динамичны и интересны для самих участников.

Есть у Виктора еще одна интересная идея — проводить вечера настольных игр.

- В идеале было бы хорошо найти помещение в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, так как именно оттуда большая часть наших ребят. Но просто играть в настольные игры не так уж и полезно. Поэтому хотелось бы совместить их с изучением эстонского языка. Планируем договориться с одной из местных библиотек и создать что-то наподобие ”языкового кафе”, в котором фоном общения станут настольные игры. У нас есть несколько интересных игр, теперь нужно найти волонтеров, в идеале — носителей эстонского языка, кто был бы не против изучить правила и поиграть с ребятами, — размышляет Литвинков.

”Каждому найдется место возле огня” — эта фраза в полной мере отражает ценности Викингов Вирумаа. Для многих из нас Викинги — не просто кружок по интересам или спортивная секция. Это место встречи друзей, юношей и девушек (преимущественно юношей), разного возраста, со всего уезда. Место, где мы тренируемся, играем в D&D и крафтим, но главное — делимся жизненным опытом, учимся друг у друга, и получаем невероятные эмоции от общения с увлеченными людьми, каким является каждый из нас”, — говорится в одной из публикаций на страничке ”Викингов Вирумаа” в фэйсбуке.

”Викинги Вирумаа” приглашают молодых людей, начиная с 14 лет, в свою команду. Всю информацию можно найти на fb.com и в социальной сети vk.com, забив в поиск ”Викинги Вирумаа”.