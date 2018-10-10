10.10.2018, 09:01

В петрозаводском парке имени 50-летия Пионерской организации появилась Аллея Нарвы


rus.delfi.ee
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В петрозаводском парке имени 50-летия Пионерской организации появилась Аллея Нарвы
Foto: Narva Linnavalitsus

В состав только что вернувшейся из Петрозаводска нарвской делегации входили мэр Нарвы Тармо Таммисте, депутат Нарвского горсобрания Владимир Мижуй и городской садовник Людмила Морина. Визит был приурочен к открытию Аллеи Нарвы в парке имени 50-летия Пионерской организации, сообщает пресс-служба Нарвской горуправы.

Парк заложен в 1972 году. В тот год отмечалось 50-летие пионерского движения, поэтому новое общественное место получило соответствующее название. Одним из авторов проекта парка был эстонский архитектор Юрий Карма.

5 октября состоялось торжественное открытие парка после масштабной реконструкции, в котором делегация приняла участие. Гости из Нарвы подарили карельской столице 11 саженцев яблони, после чего главы Петрозаводска Нарвы заложили яблоневую аллею в новом парке.

По словам Тармо Таммисте, идея создания аллеи обсуждалась в июне этого года во время его приезда в карельскую столицу на День города.

”Мне очень понравилась эта идея, ведь дружеские отношения между Нарвой и Петрозаводском длятся уже больше 10 лет. За эти годы были реализовано много разнообразных обменов и совместных проектов, и я уверен, что наши отношения будут и дальше развиваться в самых разных сферах жизни. Дружба нашего города с Петрозаводском отличный пример того, что дружба между городами может быть не только на бумаге”, — сказал Тармо Таммисте.

”Выбранная территория — очень красивое и благоустроенное место, — сообщила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, — аллея будет долгие десятилетия украшать город и напоминать о славной Нарве”.

В рамках визита делегация Нарвы встретилась с депутатами Петрозаводского городского совета и сотрудниками администрации. Гости обменялись опытом по наиболее актуальным для обоих городов вопросам. Делегация и Нарвы также побывала в гостях у общества эстонской культуры ”Очаг”.

Людмила Морина познакомилась с работой по городскому благоустройству в Петрозаводске и осмотрела городские парки и скверы.

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