В организации общественного транспорта в Ида-Вирумаа вскрылись ошибки и сознательные приписки

Департамент шоссейных дорог (ДШД), который взял на себя организацию общественного транспорта в уездах совместно с центрами общественного транспорта (ЦОТ) после упразднения уездных управ, усматривает в этой области в Ида-Вирумаа ряд недочетов и предложил заменить работников местного центра, сообщает ”Северное побережье”.
С начала 2018 года до конца октября Департамент шоссейных дорог в ходе надзора зафиксировал в ида-вируской системе общественного транспорта 54 нарушения.
— Автобусы опережают расписание, в результате чего люди на них не успевают; водители автобусов не обслуживают остановки, не выдают билеты и бывают случаи, когда автобус вообще не ходит, — рассказала заведующая отделом общественного транспорта ДШД Кирке Вильямсон на внеочередном общем собрании НКО ”Ида-Вирумааский центр общественного транспорта”.
По ее словам, самая большая проблема — опережение графика.
В качестве не столь крупных проблем она назвала плохое состояние общественного транспорта и неполную документацию, а также отметила, что дважды автобус не останавливался для проведения надзорных процедур.