В организации общественного транспорта в Ида-Вирумаа вскрылись ошибки и сознательные приписки

С начала 2018 года до конца октября Департамент шоссейных дорог в ходе надзора зафиксировал в ида-вируской системе общественного транспорта 54 нарушения.

— Автобусы опережают расписание, в результате чего люди на них не успевают; водители автобусов не обслуживают остановки, не выдают билеты и бывают случаи, когда автобус вообще не ходит, — рассказала заведующая отделом общественного транспорта ДШД Кирке Вильямсон на внеочередном общем собрании НКО ”Ида-Вирумааский центр общественного транспорта”.

По ее словам, самая большая проблема — опережение графика.

В качестве не столь крупных проблем она назвала плохое состояние общественного транспорта и неполную документацию, а также отметила, что дважды автобус не останавливался для проведения надзорных процедур.