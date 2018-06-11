В очередной раз Нарвская горуправа не смогла воспользоваться выделенной государством суммой в полном размере

”Смогут ли 13 ходатайств получить поддержку от Социального Департамента в этом году?”, — задается вопросом Вера Григорьева, депутат оппозиционной фракции ”Наша Нарва” в Нарвском городском собрании.
”В очередной раз Нарвская Городская Управа не смогла воспользоваться выделенной государством суммой в полном размере и часть из 590 601 евро будет потеряна для жителей города”, — отмечает оппозиционный депутат.
В Нарве, по информации и.о. директора департамента социальной помощи Татьяны Пацановской, 2 754 человека имеют заболевания, связанные с трудностями передвижения. В этом году 117 жителей города Нарвы, соответствующие основным требованиям программы адаптации своего жилого помещения, имеют возможность в ней участвовать. Однако в Социальный Департамент Нарвы успели подать всего 20 соответствующих ходатайств — времени для подачи был всего месяц — с 15 апреля по 15 мая. Фактически только 13 могут получить финансовую поддержку — остальные ходатайствующие не смогли подготовить необходимые документы в полном объеме.