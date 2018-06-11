11.06.2018, 14:30

В очередной раз Нарвская горуправа не смогла воспользоваться выделенной государством суммой в полном размере

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rus.delfi.ee
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Narva päevad 2018
Narva päevad 2018Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Смогут ли 13 ходатайств получить поддержку от Социального Департамента в этом году?”, — задается вопросом Вера Григорьева, депутат оппозиционной фракции ”Наша Нарва” в Нарвском городском собрании.

”В очередной раз Нарвская Городская Управа не смогла воспользоваться выделенной государством суммой в полном размере и часть из 590 601 евро будет потеряна для жителей города”, — отмечает оппозиционный депутат.

В Нарве, по информации и.о. директора департамента социальной помощи Татьяны Пацановской, 2 754 человека имеют заболевания, связанные с трудностями передвижения. В этом году 117 жителей города Нарвы, соответствующие основным требованиям программы адаптации своего жилого помещения, имеют возможность в ней участвовать. Однако в Социальный Департамент Нарвы успели подать всего 20 соответствующих ходатайств — времени для подачи был всего месяц — с 15 апреля по 15 мая. Фактически только 13 могут получить финансовую поддержку — остальные ходатайствующие не смогли подготовить необходимые документы в полном объеме.

”Но даже из этих 13 ходатайств, данной программой смогут воспользоваться только первые четверо! А все потому, что в бюджет города на софинансирование заложено всего 5 000 евро, и, следовательно, остальные, 9 человек, должны ждать следующего года и надеяться, что государственная программа будет продолжена на тех же условиях и власти города обратят внимание на своих горожан, — указывает на проблему Вера Григорьева. — Итого: имели возможность — 117 человек, подали ходатайства — 20, прошли проверку — 13, получат финансирование в лучшем случае — 4. Занимательная математика получается!”

По ее выражению, для Нарвы и социального департамента становиться ”доброй” традицией не использовать возможности для улучшения жизни населения города, например, в 2017 году жители города не дополучили 477 859 евро, выделенных из госбюджета на различные социальные пособия. Эти неиспользованные средства пришлось вернуть обратно государству, отмечает депутат, задающаяся вопросом: интересно, знают ли и об этом жители города?

Социальная программа адаптация жилья ориентирована на людей с недостатками здоровья, открывшейся в 2018 году, финансируется Социальным фондом Европы (85%) и местным самоуправлением (15%).

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