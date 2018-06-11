В очередной раз Нарвская горуправа не смогла воспользоваться выделенной государством суммой в полном размере

”Но даже из этих 13 ходатайств, данной программой смогут воспользоваться только первые четверо! А все потому, что в бюджет города на софинансирование заложено всего 5 000 евро, и, следовательно, остальные, 9 человек, должны ждать следующего года и надеяться, что государственная программа будет продолжена на тех же условиях и власти города обратят внимание на своих горожан, — указывает на проблему Вера Григорьева. — Итого: имели возможность — 117 человек, подали ходатайства — 20, прошли проверку — 13, получат финансирование в лучшем случае — 4. Занимательная математика получается!”

По ее выражению, для Нарвы и социального департамента становиться ”доброй” традицией не использовать возможности для улучшения жизни населения города, например, в 2017 году жители города не дополучили 477 859 евро, выделенных из госбюджета на различные социальные пособия. Эти неиспользованные средства пришлось вернуть обратно государству, отмечает депутат, задающаяся вопросом: интересно, знают ли и об этом жители города?

Социальная программа адаптация жилья ориентирована на людей с недостатками здоровья, открывшейся в 2018 году, финансируется Социальным фондом Европы (85%) и местным самоуправлением (15%).