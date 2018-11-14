В Независимом профсоюзе шахтеров и энергетиков объяснили, как Владислав Понятовский смог без ведома остальных перечислить 416 тысяч евро британским мошенникам

Напомним, что доходы от сделки должны были начать поступать с июля, но их никто не увидел. Фирма, которой Понятовский перевел деньги, стала требовать оплаты своих услуг, обещая взамен содействие возврату денег вместе с процентами. Владислав Понятовский выполнил и этот перевод, но он был остановлен благодаря вмешательству совета доверенных лиц отделения и других членов правления профсоюза.
В результате профсоюз Балтийской станции потерял 416 тысяч евро (Понятовский заплатил за акции 470 тысяч долларов).
”Эта сумма находилась на отдельном, депозитном, счету отделения Балтийской станции, и не имеет отношения к профсоюзным взносам — это доход от продажи недвижимости”, — указывают члены правления.
Профсоюзные лидеры обращают внимание, что и после того, как разные профсоюзные организации объединились в Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, превратившись в его отделения, они сохранили некоторую автономность — в частности отдельные расчетные счета.
Они подтверждают, что давно были в курсе того, что Понятовский инвестирует часть средств отделения в акции, что, по их словам, не было секретом и для членов отделения.
”При создании отраслевого профсоюза KESA профсоюз Балтийской станции уже практиковало покупку акций. Понятовский имел право заниматься этим, но в пределах определенной суммы. Приобретя акции за 426 тысяч евро, он нарушил это ограничение”, — отмечают члены пракления.
В то же время действующие члены правления, соглашаясь с тем, что Владислав Понятовский так или иначе совершил ошибку, предлагают дождаться выводов следствия и суда, если до него дойдет. Считать Понятовского однозначно виноватым в потере профсоюзом средств они пока отказываются и выражают надежду на то, что деньги при помощи правоохранительных органов еще вернутся.
”Понятовский не должен был делать это один, не согласовав с советом доверенных лиц отделения Балтийской станции, — говорит Марина Лукьянова. — Никто не разрешал ему играть именно этой большой суммой”.