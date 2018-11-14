В Независимом профсоюзе шахтеров и энергетиков объяснили, как Владислав Понятовский смог без ведома остальных перечислить 416 тысяч евро британским мошенникам

25 октября на конференции Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков члену правления этой организации Владиславу Понятовскому было выражено недоверие.

Правоохранительные органы расследуют дело в рамках статьи о присвоении денег.

Три оставшихся члена правления — Марина Лукьянова, председатель правления, Эдуард Богенс, главное доверенное лицо шахты Estonia, и Юрий Пригожев, главное доверенное лицо сланцевого карьера Narva — заявляют, что о сделке узнали слишком поздно, то есть когда она была уже совершена и деньги было уже не вернуть.

По их словам, изначально можно было предположить, что покупка на огромную сумму, судя по всему, у действующей в Великобритании фирмы ценных бумаг, обещающих 78 процентов годовых, закончится обманом, но им стало известно о том, что это произошло, только тогда, когда банк попросил предоставить информацию о переводе крупной суммы на зарубежный счет, а транзакцию было уже не остановить.

”Мы не понимаем, почему банк сам не притормозил движение денег, чтобы разобраться, не связан ли этот перевод с отмыванием денег или еще чем-то незаконным”, — говорит Марина Лукьянова.