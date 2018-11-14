14.11.2018, 19:50

В Независимом профсоюзе шахтеров и энергетиков объяснили, как Владислав Понятовский смог без ведома остальных перечислить 416 тысяч евро британским мошенникам

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.Foto: TERJE LEPP

Как Delfi сообщил в понедельник, один из членов правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислав Понятовский годами играл на бирже, преумножая деньги в профсоюзной ”копилке”, но в начале 2018-го связался, судя по всему, с мошенниками, в результате чего возглавляемое им профсоюзное отделение Балтийский электростанции потеряло 416 тысяч евро. Три других члена правления профсоюза говорят, что узнали о сделке слишком поздно и предотвратить ее не могли.

25 октября на конференции Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков члену правления этой организации Владиславу Понятовскому было выражено недоверие.
Правоохранительные органы расследуют дело в рамках статьи о присвоении денег.

Три оставшихся члена правления — Марина Лукьянова, председатель правления, Эдуард Богенс, главное доверенное лицо шахты Estonia, и Юрий Пригожев, главное доверенное лицо сланцевого карьера Narva — заявляют, что о сделке узнали слишком поздно, то есть когда она была уже совершена и деньги было уже не вернуть.

По их словам, изначально можно было предположить, что покупка на огромную сумму, судя по всему, у действующей в Великобритании фирмы ценных бумаг, обещающих 78 процентов годовых, закончится обманом, но им стало известно о том, что это произошло, только тогда, когда банк попросил предоставить информацию о переводе крупной суммы на зарубежный счет, а транзакцию было уже не остановить.

”Мы не понимаем, почему банк сам не притормозил движение денег, чтобы разобраться, не связан ли этот перевод с отмыванием денег или еще чем-то незаконным”, — говорит Марина Лукьянова.

Напомним, что доходы от сделки должны были начать поступать с июля, но их никто не увидел. Фирма, которой Понятовский перевел деньги, стала требовать оплаты своих услуг, обещая взамен содействие возврату денег вместе с процентами. Владислав Понятовский выполнил и этот перевод, но он был остановлен благодаря вмешательству совета доверенных лиц отделения и других членов правления профсоюза.

В результате профсоюз Балтийской станции потерял 416 тысяч евро (Понятовский заплатил за акции 470 тысяч долларов).

”Эта сумма находилась на отдельном, депозитном, счету отделения Балтийской станции, и не имеет отношения к профсоюзным взносам — это доход от продажи недвижимости”, — указывают члены правления.

Профсоюзные лидеры обращают внимание, что и после того, как разные профсоюзные организации объединились в Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, превратившись в его отделения, они сохранили некоторую автономность — в частности отдельные расчетные счета.

Они подтверждают, что давно были в курсе того, что Понятовский инвестирует часть средств отделения в акции, что, по их словам, не было секретом и для членов отделения.

”При создании отраслевого профсоюза KESA профсоюз Балтийской станции уже практиковало покупку акций. Понятовский имел право заниматься этим, но в пределах определенной суммы. Приобретя акции за 426 тысяч евро, он нарушил это ограничение”, — отмечают члены пракления.

В то же время действующие члены правления, соглашаясь с тем, что Владислав Понятовский так или иначе совершил ошибку, предлагают дождаться выводов следствия и суда, если до него дойдет. Считать Понятовского однозначно виноватым в потере профсоюзом средств они пока отказываются и выражают надежду на то, что деньги при помощи правоохранительных органов еще вернутся.

”Понятовский не должен был делать это один, не согласовав с советом доверенных лиц отделения Балтийской станции, — говорит Марина Лукьянова. — Никто не разрешал ему играть именно этой большой суммой”.

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Как Delfi сообщил в понедельник, один из членов правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислав Понятовский годами играл на бирже, преумножая деньги в профсоюзной ”копилке”, но в начале 2018-го связался, судя по всему, с мошенниками, в результате чего возглавляемое им профсоюзное отделение Балтийский электростанции потеряло 416 тысяч евро. Три других члена правления профсоюза говорят, что узнали о сделке слишком поздно и предотвратить ее не могли.
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