В Нарву прибудет ковчег с частицами мощей новомучеников Церкви Русской

23 мая по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря, в Нарву прибудет для поклонения верующих ковчег с частицами мощей новомучеников Церкви Русской.
Принесение святыни осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь.
Торжественная встреча святых мощей состоится 23 мая в 8.30 в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
Поклониться св. мощам можно будет в Воскресенском Кафедральном соборе с 23 по 28 мая (до окончания воскресной Божественной литургии).
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