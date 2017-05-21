21.05.2017, 11:32

В Нарву прибудет ковчег с частицами мощей новомучеников Церкви Русской

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rus.delfi.ee
EST
Narvas 22.02
Foto: Eero Vabamägi

23 мая по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря, в Нарву прибудет для поклонения верующих ковчег с частицами мощей новомучеников Церкви Русской.

Принесение святыни осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь.

Торжественная встреча святых мощей состоится 23 мая в 8.30 в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.

Поклониться св. мощам можно будет в Воскресенском Кафедральном соборе с 23 по 28 мая (до окончания воскресной Божественной литургии).

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