В Нарвском колледже пройдут "Майские чтения"

C 8 по 12 мая в Нарвском колледже Тартуского университета состоятся очередные Майские чтения.

Нарвский колледж Тартуского университета организует серию научно-популярных лекций ”Майские чтения — 2017” для всех любителей русской словесности.

С 8 по 12 мая ученые-филологи, искусствоведы, писатели представят вниманию широкой публики открытые научно-популярные лекции по истории русского языка, литературы и культуры, по русской истории и поделятся своими размышлениями о творческом процессе.

В мероприятии ”Майские чтения — 2017” примут участие представители Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург), Тартуского университета, Российского государственного педагогического университета им. Герцена.

Открытие мероприятия состоится 8 мая в 16.00 в аудитории №200 Нарвского колледжа Тартуского университета (Ратушная площадь, 2, Нарва).

Программа и регистрация на сайте колледжа.