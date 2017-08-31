В Нарвском Колледже начинает обучение первый набор иностранных студентов

4 сентября в 12:00 в Нарвском Колледже Тартуского Университета пройдет церемония начала учебного года. В этом году помимо 140 местных студентов, в церемонии примут участие 18 иностранных студентов, поступивших на дневную форму обучения, сообщается в пресс-релизе.

География иностранных студентов обширна: из 18 поступивших в колледж 15 человек приехали из разных городов России (от Якутска до Санкт-Петербурга), а остальные трое из Казахстана, Монголии и Узбекистана.

В течение первого учебного года поступившие будут проходить интенсивное обучение эстонскому языку, чтобы достигнуть весной уровня В2 и в следующем году продолжить обучение уже непосредственно по своей специальности.

Самой популярной специальностью для иностранных студентов оказалась: ”гуманитарные предметы в многоязычной школе” (7 человек), следом за ней идет ИТ (6 человек) и замыкают список ”молодежная работа” (3 человека) и классный учитель в многоязычной школе (2 человека).