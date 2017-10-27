В Нарвском горсобрании определились ”первые скрипки”. Стальнухин ушел до голосования

Председателем городского собрания в ходе тайного голосования был выбран прежний его глава Александр Ефимов, набравший 21 голос. За кандидата от оппозиционной фракции ”Наша Нарва” Антса Кутти было отдано 6 голосов, сообщает "Виру Проспект”.

Вступивший в права председателя городского законодательного органа Александр Ефимов объявил следующим пунктом повестки дня выборы своего заместителя или заместителей. Он предложил избрать для себя двух заместителей, аргументировав это широким спектром вопросов, рассматриваемых горсобранием, и необходимостью контроля за исполнением принятых этим органом решений.

В свою очередь, оппозиция, чье предложение озвучила Катри Райк, предложила не выбирать заместителей вовсе. Замещающим председателя лицом, отметила Райк, вполне может стать самый старший из депутатов. А результатом такого решения могла стать экономия почти 25 тысяч евро. Сэкономленные в результате такого действия деньги оппозиция предложила направить на организацию летнего лагеря для детей-инвалидов.

В результате голосования 21 голосом против шести прошел вариант центристов, а конкретно заместителями председателя стали Лариса Оленина и Елена Пахомова. Если у Ларисы Олениной, которая станет заниматься вопросами образования, культуры, спорта и сотрудничества с общественными организациями, большой опыт в этой работе, то Елена Пахомова ранее имела опыт работы в депутатской комиссии по стратегическому планированию. Теперь же ей предстоит заниматься вопросами финансов, бюджета, городского хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок, изменений Программы развития города.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте объявил об отставке городской управы в связи с окончанием выборов.

Михаил Стальнухин, который не вошел в состав фракции центристов, покинул заседание еще до начала голосования. Отсутствовали на заседании Тамара Комлова, Антс Кутти и Юрий Рауд.