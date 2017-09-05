В нарвском Доме народов при поддержке государства обновили большой зал

Общая сумма инвестиций в актовый зал бывшей 6-й школы, здание которой два года назад передали Дому народов, ранее размещавшемуся на Пушкина, 33, составила на данный момент 53543 евро (с НСО), 12000 из которых поступили из государственного бюджета.

Директор Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Елена Скулачева отмечает, что еще 7 тысяч евро будут инвестированы в одежду сцены.

Управляющий зданием Дома народов Валерий Яэгер также сообщает, что предстоит еще вложить средства в звуковое оборудование.

По словам Яэгера обновленный зал все-таки нельзя назвать именно концертным, так как ради многофункциональности в нем не стали устанавливать закрепленные к полу кресла.

Зал будет использоваться для организации самых разных массовых мероприятий, в том числе, разумеется, для тех, которые проводят национально-культурные общества, крупнейшие НКО Нарвы и ключевые обитатели Дома народов.

В нарвском Доме народов работают, например, белорусское общество ”Сябры”, Нарвское общество ингерманландских финнов, русское культурное общество ”Надежда”, Нарвское польское общество, чувашское общество "Нарспи", немецкое общество ”Хармони”, общество славянских культур ”Святогор”, Украинское землячество, русское общество ”Русич”, Татарское культурное общество, Узбекское общество и другие.

Между тем, в Доме народов нашли приют не только национально-культурные общества, но и многие другие представители некоммерческого сектора Нарвы: спортивные клубы, Общество учителей, клуб ”Пэчворк+”, а также, например, клуб любителей ролевых игр и исторической реконструкции Karu.

Валерий Ягер надеется на то, что реновация здания продолжится — в обновлении нуждаются, например, вестибюль, коридоры, а также на то, что будет реализована идея приведения в порядок небольшого парка рядом со зданием.

”Строительство прогулочных дорожек там сделала бы парк очень привлекательным для горожан”, — уверен Яеэгер.