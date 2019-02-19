В нарвском ATKO срывы в выполнении расписания объясняют крайне плохим состоянием дорог. ”Мы не имеем права рисковать жизнями людей”

Один из автобусов, марштура №,38, буквально съехал с дороги, которая, по словам Андреева, была скользкой, как каток, оказавшись в сугробе. ”Водитель не имел никакой возможности его удержать. В автобусе находилось всего два пассажира, и, к счастью, никто не пострадал. Сам автобус было очень сложно эвакуировать, опять же из-за ледяной дороги. Транспортному средству нанесен серьезный ущерб”, — информирует Андреев, отмечая, что состояние загородных дорог, ведущих в сады, на многих участках не выдерживает никакой критики.
Для помощи второму из трех застрявших в садах автобусу пришлось вызвать резервный, который его вытащил.
”Я на днях разговаривал с одним нарвским таксистом, и он сказал, что заказы в нарвские сады сейчас просто не принимает, так как не хочет попасть в опасную ситуацию на дороге. А нам что делать, мы должны работать по расписанию. Но водители не имеют права подвергать риску пассажиров, а также несут материальную ответственность за автобусы, поэтому ехать по крайне опасной дороге они просто не имеют права, и я допускаю, что до каких-то садов они доезжать не будут в какой-то момент. Где-то автобус просто не имеет возможности развернуттся, и от нас тут вообще ничего не зависит. Призываю пассажиров с пониманием отнестись к этому”, — говорит Андреев.
Произошедшая в воскресеье история, судя по всму, заставила ответственные за дороги структуры (речь, прежде всего, о Дорожном департаменте и самоуправлении Нарва-Йыэсуу, но и Нарве также — на состояние нарвских дорог у фирмы также есть жалобы) предпринять меры. По информации Андреева, местами опасные участки привели в порядок, где-то работы продолжаются, и, возможно, проблема перестанет быть такой острой совсем скоро.