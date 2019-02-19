19.02.2019, 14:10

В нарвском ATKO срывы в выполнении расписания объясняют крайне плохим состоянием дорог. ”Мы не имеем права рисковать жизнями людей”

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Liiklusõnnetus Keila-Haapsalu maantee 17. kilomeetril
Иллюстративное фотоFoto: Madis Veltman

Руководитель нарвского отделения автобусного предприятия ATKO Алексей Андреев в понедельник вечером сообщил Delfi, что допускает, что сегодня, во вторник, будут продолжать поступать жалобы от пассажиров, из-за того, что автобусы не доезжают до отдельных садовых товариществ. ”Водитель не имеет права рисковать жизнью людей, и если он видит, что дорога крайне опасна, он обязан остановиться”, — сказал Андреев.

Между тем, сегодня утром Алексей Андреев рассказал Delfi, что решение не ездить до каких-то садовых товариществ не принято, так как службы, отвечающие за дороги, успели поработать над приведением их в порядок, но он допускает такую возможность в будущем.

Комментируя произошедший в воскресенье случай, когда автобус на популярном в Нарве маршруте №8 не выполнил поздний рейс, поставив в сложное положение напрасно ждавших его людей, в том числе детей, Андреев сказал, что на то были объективные, непредвиденные причины.

”Действительно,17 февраля не был осуществлен рейс маршрута №8, Паэмурру-Кангеласте, который должен был начаться в 20.40. Произошло это в связи с тем, что в садоводческих товариществах застряли три автобуса, все силы были направлены на то, чтобы вытащить эти автобусы и доставить замерзающих людей в город. Находившиеся в парке резервные автобусы был высланы на эти линии и, по возможности, закрывали маршруты этих трех автобусов, К сожалению городская линия №8, в тот момент осталась без автобуса”, — сообщил Андреев.

Один из автобусов, марштура №,38, буквально съехал с дороги, которая, по словам Андреева, была скользкой, как каток, оказавшись в сугробе. ”Водитель не имел никакой возможности его удержать. В автобусе находилось всего два пассажира, и, к счастью, никто не пострадал. Сам автобус было очень сложно эвакуировать, опять же из-за ледяной дороги. Транспортному средству нанесен серьезный ущерб”, — информирует Андреев, отмечая, что состояние загородных дорог, ведущих в сады, на многих участках не выдерживает никакой критики.

Для помощи второму из трех застрявших в садах автобусу пришлось вызвать резервный, который его вытащил.

”Я на днях разговаривал с одним нарвским таксистом, и он сказал, что заказы в нарвские сады сейчас просто не принимает, так как не хочет попасть в опасную ситуацию на дороге. А нам что делать, мы должны работать по расписанию. Но водители не имеют права подвергать риску пассажиров, а также несут материальную ответственность за автобусы, поэтому ехать по крайне опасной дороге они просто не имеют права, и я допускаю, что до каких-то садов они доезжать не будут в какой-то момент. Где-то автобус просто не имеет возможности развернуттся, и от нас тут вообще ничего не зависит. Призываю пассажиров с пониманием отнестись к этому”, — говорит Андреев.

Произошедшая в воскресеье история, судя по всму, заставила ответственные за дороги структуры (речь, прежде всего, о Дорожном департаменте и самоуправлении Нарва-Йыэсуу, но и Нарве также — на состояние нарвских дорог у фирмы также есть жалобы) предпринять меры. По информации Андреева, местами опасные участки привели в порядок, где-то работы продолжаются, и, возможно, проблема перестанет быть такой острой совсем скоро.

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