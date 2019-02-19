В нарвском ATKO срывы в выполнении расписания объясняют крайне плохим состоянием дорог. ”Мы не имеем права рисковать жизнями людей”

Между тем, сегодня утром Алексей Андреев рассказал Delfi, что решение не ездить до каких-то садовых товариществ не принято, так как службы, отвечающие за дороги, успели поработать над приведением их в порядок, но он допускает такую возможность в будущем.

Комментируя произошедший в воскресенье случай, когда автобус на популярном в Нарве маршруте №8 не выполнил поздний рейс, поставив в сложное положение напрасно ждавших его людей, в том числе детей, Андреев сказал, что на то были объективные, непредвиденные причины.

”Действительно,17 февраля не был осуществлен рейс маршрута №8, Паэмурру-Кангеласте, который должен был начаться в 20.40. Произошло это в связи с тем, что в садоводческих товариществах застряли три автобуса, все силы были направлены на то, чтобы вытащить эти автобусы и доставить замерзающих людей в город. Находившиеся в парке резервные автобусы был высланы на эти линии и, по возможности, закрывали маршруты этих трех автобусов, К сожалению городская линия №8, в тот момент осталась без автобуса”, — сообщил Андреев.