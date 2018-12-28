В Нарвской горуправе решили, что 31 декабря нет никакого смысла работать

Руководители нарвских чиновников считают, что 31 декабря их подчиненным нет никакого смысла выходить на работу — городская управа Нарвы приняла решение сделать рабочий день 31 декабря выходным, пишет издание ”Город”.
И в самом деле, очень разумная идея — ну какая же может быть работа в этот суматошный последний день уходящего года? Правильно, никто даже и не прикоснется к деловым бумагам и компьютерам, чтобы что-то полезное и нужное сделать, потому что надо будет открывать шампанское, поздравлять коллег и мучиться мыслью о том, что торчишь тут, как болван, когда дома еще столько не сделано, чтобы праздник удался.
Кстати говоря, решение не выходить на работу 31 декабря — это не только очень благородный шаг руководства, но и возможность избежать определенных проблем.
Зачем им, в самом деле, вот эти самые распития алкоголя (пусть даже в виде шампанского) на рабочих местах, которые таки непременно будут повсеместно иметь место? Зачем последующие случаи очень даже возможных выяснений личных отношений и езды на автомобилях своих нетрезвых подчиненных?
Ранее Инспекция труда уже напоминала, что 24, 25, 26 декабря и 1 января — государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. При этом людям, работающим в государственный праздник по причине экономической деятельности работодателя или на основании установленного графика рабочего времени, работодатель должен платить за это время двойную заработную плату.
Впрочем, объявляя для себя 31 декабря праздничным днем, чиновники вовсе не забыли о том, кому они служат — сообщается, что и в этот день жители города смогут рассказать о своих проблемах по номеру круглосуточного телефона 3599005. Для этого в Департаменте городского хозяйства будет работать ”горячая линия”, по которой можно сообщить о проблемах, связанных с уборкой улиц, плохим состоянием дорог, поломкой светофоров и дорожных знаков, падением деревьев, нарушением работы общественного транспорта и прочем, что нам жить и отдыхать в Нарве помешает.
Кстати, и нарвские депутаты, не дожидаясь милостей от Деда Мороза, тоже взяли да и сделали сами себе подарочек — правящее большинство дружно проголосовало за выделение в бюджете 2019 года 23000 евро на покупку для себя любимых электронных планшетов. Оказывается, для того, чтобы более эффективно заседать 12 раз в год, им край необходимо современное оборудование. А то ведь совсем отстали в техническом смысле от других самоуправлений.
Председатель горсобрания Нарвы Ирина Янович так прямо и сказала rus.err.ee: ”Я полностью поддерживаю инициативу оснащения зала городского собрания планшетами …” Ну так действительно, мелочь же — а приятно…