В Нарвской горуправе решили, что 31 декабря нет никакого смысла работать

И в самом деле, очень разумная идея — ну какая же может быть работа в этот суматошный последний день уходящего года? Правильно, никто даже и не прикоснется к деловым бумагам и компьютерам, чтобы что-то полезное и нужное сделать, потому что надо будет открывать шампанское, поздравлять коллег и мучиться мыслью о том, что торчишь тут, как болван, когда дома еще столько не сделано, чтобы праздник удался.

Кстати говоря, решение не выходить на работу 31 декабря — это не только очень благородный шаг руководства, но и возможность избежать определенных проблем.

Зачем им, в самом деле, вот эти самые распития алкоголя (пусть даже в виде шампанского) на рабочих местах, которые таки непременно будут повсеместно иметь место? Зачем последующие случаи очень даже возможных выяснений личных отношений и езды на автомобилях своих нетрезвых подчиненных?

Ранее Инспекция труда уже напоминала, что 24, 25, 26 декабря и 1 января — государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. При этом людям, работающим в государственный праздник по причине экономической деятельности работодателя или на основании установленного графика рабочего времени, работодатель должен платить за это время двойную заработную плату.