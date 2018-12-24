24.12.2018, 11:50

В Нарве женщина упала на скользкой велосипедно-пешеходной дорожке и получила опасный перелом — кто виноват?

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Александр Мясоедов
Александр Мясоедов
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В Нарве женщина упала на скользкой велосипедно-пешеходной дорожке и получила опасный перелом — кто виноват?
Фото: газета "Город"

В редакцию еженедельника ”Город” на прошлой неделе обратился нарвитянин Николай, который рассказал трагическую историю, произошедшую с его женой на Ореховой горке 11 декабря этого года.

Она совершала оздоровительную прогулку по центральной дорожке Ореховой горки, которая сейчас включена в сеть велосипедно-пешеходных дорожек Нарвы и обозначена для этого специальными знаками. В районе строящегося комплекса для биатлонной стрельбы женщина поскользнулась на ледяной корке и получила опасный перелом бедра. Сложную операцию ей срочно делали в Пуру.

По утверждению ее мужа, несмотря на то, что в этом районе ведутся активные строительные работы, там не было никаких предупреждающих или ограничивающих знаков, отсутствовали ограждения в виде сеток или хотя бы лент. Видимо, для того, чтобы строительные механизмы не разрушали новый асфальт дорожки, поперек нее сделана земляная насыпь для проезда специальной техники к месту стройки. Именно на этой насыпи и произошел несчастный случай.

”Как мне известно, данная дорожка уже сдана в эксплуатацию. Но тогда почему никто не посыпает ее песком или каменной крошкой, потому что на ней лежит ледовая корка?” — спрашивает наш читатель. В качестве доказательств он предоставил фотографии, сделанные на месте несчастного случая с его супругой.

Редакция ”Города” обратилась за разъяснениями в SA Narva Linna Arendus, поскольку, по имеющимся у редакции сведениям, Ореховая горка находится в зоне ответственности этого муниципального целевого учреждения. Мы попросили дать официальный ответ — какая именно организация отвечает за контроль на данном участке, кто ведет строительные работы и какой департамент города Нарва курирует эту зону ответственности.

Как далее выяснилось, наш запрос был переправлен вице-мэру по городскому хозяйству Алексею Евграфову и в Департамент городского хозяйства Нарвы. Оттуда он перекочевал в Департамент развития и экономики — видимо, как ответственному за проект велодорожек. После чего работник указанного департамента дотошно выяснял у редакции, в каком именно месте пострадал данный человек. И, наконец, 17 декабря редакция получила вот такое письмо за подписью директора Департамента развития и экономики Нарвы Георгия Игнатова:

”Если речь о насыпи, то она выстраивалась не в рамках проекта велодорожек, а сооружалась ЦУ Нарва Линна Арендус и находится в их ведении. Мы переправили ваш запрос этому ЦУ”.

И на этом пока все.

Ответа из SA Narva Linna Arendus в ходе подготовки номера на эту неделю до среды, 19 декабря включительно, мы не получили. В выходные дни, 15 и 16 декабря, эта самая велосипедно-пешеходная дорожка на Ореховой горке по-прежнему сверкала гладкой ледяной поверхностью. Известно, что по закону на ответы из официальных структур дается один месяц. Наверное, это служит оправданием для непринятия мер по обеспечению безопасности жителей Нарвы? Редакция еженедельника ”Город” дарит идею руководству учреждений, ответственных за Ореховую горку: добавьте там еще один знак — ”Конькобежная дорожка”. И все проблемы со льдом и претензиями будут сняты…

Вернее, они останутся проблемами только жителей города.

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