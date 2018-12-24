В Нарве женщина упала на скользкой велосипедно-пешеходной дорожке и получила опасный перелом — кто виноват?

Она совершала оздоровительную прогулку по центральной дорожке Ореховой горки, которая сейчас включена в сеть велосипедно-пешеходных дорожек Нарвы и обозначена для этого специальными знаками. В районе строящегося комплекса для биатлонной стрельбы женщина поскользнулась на ледяной корке и получила опасный перелом бедра. Сложную операцию ей срочно делали в Пуру.

По утверждению ее мужа, несмотря на то, что в этом районе ведутся активные строительные работы, там не было никаких предупреждающих или ограничивающих знаков, отсутствовали ограждения в виде сеток или хотя бы лент. Видимо, для того, чтобы строительные механизмы не разрушали новый асфальт дорожки, поперек нее сделана земляная насыпь для проезда специальной техники к месту стройки. Именно на этой насыпи и произошел несчастный случай.

”Как мне известно, данная дорожка уже сдана в эксплуатацию. Но тогда почему никто не посыпает ее песком или каменной крошкой, потому что на ней лежит ледовая корка?” — спрашивает наш читатель. В качестве доказательств он предоставил фотографии, сделанные на месте несчастного случая с его супругой.

Редакция ”Города” обратилась за разъяснениями в SA Narva Linna Arendus, поскольку, по имеющимся у редакции сведениям, Ореховая горка находится в зоне ответственности этого муниципального целевого учреждения. Мы попросили дать официальный ответ — какая именно организация отвечает за контроль на данном участке, кто ведет строительные работы и какой департамент города Нарва курирует эту зону ответственности.