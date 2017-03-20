В Нарве зажгут свечи в память жертв депортаций

По инициативе молодежного объединения "Открытая Республика", в субботу, 25 марта на Ратушной площади в Нарве пройдет зажжение свечей в память жертв мартовских депортаций 1949 года.

Этому будет предшествовать молодежный семинар о политике памяти, который начнется в Нарвском колледже Тартуского Университета в 12 часов. Объединение приглашает принять участие в семинаре также молодежь из Таллинна и Тарту (транспорт в Нарву обеспечивают организаторы).

Семинар-обсуждение, посвященное политике памяти: ”Как сделать так, чтобы история нас учила, а не разъединяла?” пройдет в Нарвском колледже ТУ. Организаторы обеспечивают транспорт из Таллинна и Тарту при условии регистрации.

По словам организатора обсуждения Яаны Линно, его целью является понять, насколько разным на самом деле является понимание происходивших в прошлом событий у эстонской и русскоязычной молодежи.

Целью семинаров-обсуждений на общественные темы является поддержка контактов между молодыми людьми в Эстонии и уменьшение барьеров между разными культурами. Кроме того, поддерживается сотрудничество между организациями, занимающимися интеграцией.

Проведение молодежного семинара-обсуждения поддерживает Фонд Интеграции и Миграции ”Наши люди” (MISA) из средств проекта Европейского Социального Фонда ”Действия в поддержку интеграции в эстонском обществе”.