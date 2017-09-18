В Нарве все-таки появится новый бассейн с восемью дорожками

Правительство приняло решение о том, что в планирующемся бассейне при Нарвском колледже Академии внутренних дел появится на 4 дорожки больше, чем предполагалось изначально. Нарва получит современный бассейн с 8-ю дорожками.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, решение было принято из практических соображений. ”Дополнительные дорожки нужны, чтобы у горожан с будущими полицейскими были возможности для занятий оздоровительным спортом, для тренировок”, — пояснил Анвельт.

Решение о строительстве Нарвского колледжа Академии внутренних дел правительством было принято в марте этого года. Изначально предложение построить бассейн с 8-ю дорожками в колледже академии на улице Кереса, на месте пустующего старого здания Нарвского колледжа Тартуского университета, сделали нарвские власти, высказав идею профинансировать со стороны города строительство еще четырех дорожек самостоятельно, но позже отказались от этого плана.

Нарвский колледж Академии внутренних дел будет построен на улице Кересе. В новом комплексе будут учебные и рабочие помещения, тренировочные и спортивные залы вместе с бассейном, а также общежитие. В нем будут жить и студенты Тартуского университета.

В будущем в Ида-Вирумаа на учебу и практику планируется отправлять до 400 кадетов ежегодно. Будущий колледж будет предлагать возможности для дополнительного обучения и проведения курсов внутренней обороны для гимназистов.

Строительство Нарвского колледжа Академии внутренних дел обойдется примерно в 12,8 миллионов евро. К этой сумме добавятся еще 2 миллиона, которые запланировано выделить на 4 дополнительных дорожки бассейна.

Ректор Академии внутренних дел Катри Райк сказала Delfi, что решение правительства все-таки не является окончательным, то есть дополнительное финансирование должен зафиксировать государственный бюджет, утверждающийся Рийгикогу. Также, по ее словам, расширение бассейна потребует составления новой детальной планировки.