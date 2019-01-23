В Нарве впечатлительных рожениц беспокоят гробы

В запросе на имя мэра Нарвы Тармо Таммисте Анна Коваленко написала, что предоставив в аренду бюро "Небеса" расположенные прямо напротив больницы помещения, власти тем самым переступили через мораль и человеческие чувства.

По словам Коваленко, впечатлительные пациенты, смотря с окон на пятом этаже на гробы, впадают в депрессию, у них ухудшается общее самочувствие, а дети-инвалиды, получающие помощь в расположенном здесь же реабилитационном центре, на ситуации, связанные со смертью, реагируют не менее болезненно, отметила депутат.

Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что с владельцем фирмы Servin Arendus, которой принадлежит бюро, были проведены беседы, и стороны договорились, что погребальные принадлежности не должны быть видны через стеклянные двери и окна бюро.

В четверг, 24 января, запрос Анны Коваленко и позиция по нему горуправы будут обсуждаться на заседании Нарвского городского собрания.