В Нарве водители и управа спорят: может ли рекламный щит стать причиной ДТП?

Итак, с одной стороны, жалобы на размещение щитов наружной рекламы вблизи перекрестков есть, с другой стороны, официальные учреждения никакой проблемы здесь не видят. Есть ли какие-то конкретные нормы установки щитов наружной рекламы вблизи дорог и улиц, поинтересовались мы в Департаменте шоссейных дорог. Кто и как регулирует установку наружной рекламы на улицах: расстояние от проезжей части, высоту и ширину рекламных щитов, и так далее? Нам ответил координатор региональной службы организации дорожного движения Ярмо Вооглайне. Он пояснил, что на шоссе минимальное расстояние от наружной рекламы до дороги составляет 12 метров, что оговорено в § 53 (6) Закона о дорожном движении. Что касается обычных улиц, то здесь таких прямых требований нет.
Однако эстонский стандарт EVS 613 ”Дорожные знаки и их использование”, говорит о том, что расстояние между существующими дорожными знаками и устанавливаемыми рекламными щитами в населенных пунктах должно быть не менее 25 метров. ”Это означает, что стандарт не разрешает установку наружной рекламы ближе, чем в 25 метрах от перекрестка, потому что на перекрестке всегда имеется дорожный знак 221 ”Уступи дорогу” или другой дорожный знак”, — поясняет Вооглайне. Длина и ширина щитов наружной рекламы не оговорена в Законе о дорожном движении или в Строительном кодексе.
Дополнительные требования может установить владелец дороги, если это существенно. Итак, получается, что требование о расстоянии в 25 метров между дорожными знаками и щитами наружной рекламы, в случае рекламных щитов, установленных вблизи перекрестков, в Нарве явно не соблюдается? С этим вопросом мы вновь обратились к старшему специалисту Нарвской горуправы Игорю Круглову. ”Требование о 25 метрах относится к дорожным знакам и табличкам, в понимании Закона о дорожном движении. Все информационные средства, не относящиеся к дорожному движению, устанавливаются с учетом требования ст. 5 прим.3 Закона о дорожном движении, с согласия собственника.
Все разрешения и согласования были получены, о чем я уже сообщал”. C другой стороны, Закон о дорожном движении гласит, что наружная реклама вблизи дороги должна быть установлена таким образом, чтобы не ограничивать видимость на перекрестке. Как пояснил нам Игорь Круглов, в данном случае существенного ущерба видимости не возникает, есть лишь необходимость притормозить, выезжая на дорогу, и осмотреться. Куда следует обращаться в случае, если человек не согласен с установкой наружной рекламы в том или ином месте, поскольку уверен, что она не согласуется с требованиями Закона о дорожном движении и может стать причиной ДТП? Обратиться следует в местное самоуправление, ответили в Департаменте шоссейных дорог — именно в его компетенции находится выдача разрешений на установку наружной рекламы.