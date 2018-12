В Нарве водители и управа спорят: может ли рекламный щит стать причиной ДТП?

За комментарием ситуации наше издание направилось в Нарвское отделение Идаской префектуры полиции: является ли данный рекламный щит помехой дорожному движению, с точки зрения полицейских? Сколько ДТП произошло в этом месте? По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Дмитрия Наролина, данный перекресток нельзя назвать местом, где ДТП происходят чаще обычного. По данным следователя, за последние три года Эстонский фонд дорожного страхования зарегистрировал там всего пять ДТП. Наролин отметил, что ни в одном из ДТП полицией не было установлено, что его причиной стал плохой обзор из-за установленного в данном месте рекламного щита. Дмитрий Наролин: — Наиболее часто ДТП происходят из-за того, что водители не соблюдают достаточную дистанцию, сталкиваются при обгонах, либо не дают дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Причиной этих ДТП можно считать невнимательность и слишком большую скорость. С точки зрения дорожной безопасности, любой ограничивающий видимость элемент, будь то кусты или рекламный щит, следует считать возможным источником опасности. Каждый водитель должен быть внимательным и убедиться в том, что планируемый маневр безопасен.

Горуправа: все согласовано

В Департаменте городского хозяйства Нарвской горуправы на вопрос, были ли жалобы от горожан по поводу наружной рекламы вблизи улиц Пушкина и Мальми, ответили утвердительно: да, была одна жалоба в сентябре этого года, и на нее был дан обстоятельный письменный ответ, суть которого в том, что на безопасность движения рекламные щиты не влияют. Такой же ответ получили и мы. Старший специалист по организации дорожного движения Игорь Круг­лов поясняет: ”Причиной ДТП, как правило, является ненадлежащее выполнение требований Закона о дорожном движении. Все же, если речь идет о световом рекламном стенде, расположенном у дома по адресу Пушкина, 10, то могу сообщить, что он был установлен в 2013 году на основании заключенного договора между городом и JCDecaux Eesti OÜ, от 26 сентября 2012 года”.

Как сообщил старший специалист, все необходимые согласования от Elion Ettevõtted AS, Narva Vesi AS, VKG Elektrivõrgud OÜ, Eesti Gaas AS, Narva Soojusvõrk AS, Narva Linnavalituse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti linna keskkonna osakond, главного архитектора и Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet были получены. Кроме того, вопрос об установке всех световых рекламных стендов, которые JCDecaux Eesti OÜ планировали разместить на территории города, 7 мая 2013 года был обсужден на комиссии по безопасности дорожного движения (протокол № 59).

Рекомендации комиссии были учтены при выполнении данного проекта, подчеркивает Круглов. ”На данный момент в Нарве реализуется большой проект вело-пешеходных дорожек. В рамках проекта будет введено большое изменение схемы управления потоком транспортных средств на пересечении улиц Мальми и Пушкина. А именно, реализуется схема кругового движения с установкой дополнительных дорожных знаков и новой дорожной разметкой. Данное изменение в схеме дорожного движения призвано, среди всего прочего, снизить скорость потока автомашин и, таким образом, повысить безопасность дорожного движения в этом месте, где установлен данный рекламный стенд”, — заключает старший специалист.

В 25 метрах от перекрестка?