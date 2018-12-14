В Нарве водители и управа спорят: может ли рекламный щит стать причиной ДТП?

Irina Tokareva, Viru Prospekt



Все началось с того, что в нашу редакцию обратился читатель: ”С тех пор, как несколько лет назад рядом с перекрестком улиц Пушкина и Мальми установили рекламный щит, я несколько раз лично был свидетелем столкновения автомобилей в этом месте. При составлении протокола водители ругают щит, а полицейские им на это отвечают: обратитесь в горуправу. А в горуправе водителям говорят: ”С этим щитом все в порядке, обратитесь в полицию, и они вам это подтвердят!” Помогите навести порядок!”

Реклама ограничивает обзор

Наше издание провело небольшой блиц-опрос на парковке рядом с тем самым якобы опасным рекламным щитом и выяснило, что наши горожане к ситуации относятся по-разному. Одни утверждают, что проблемы для внимательного и опытного водителя не видят. Но немало и тех, кто считает, что в Нарве не только этот рекламный щит, но и целый ряд других, установленных слишком близко к перекресткам, препятствуют нормальному обзору дороги и создают реальную опасность для участников движения.

”Мы стараемся вообще не ездить по Мальми в сторону улицы Пушкина, потому что из-за огромной рекламной тумбы не видно, кто едет по Пушкина со стороны ”Ругодива”, — приводят пример водители. А еще один из опрошенных, таксист, перечислил сразу несколько перекрестков в городе, которые он объезжает стороной по той же причине: ”Чтобы проехать там безопасно, я должен обязательно остановиться и понаблюдать за дорогой. С другой стороны, почему я должен тормозить там, где нет знака, который требует остановиться?”

Полиция: реклама — не причина ДТП