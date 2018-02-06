В Нарве водитель скрылся с места происшествия: полиция просит помощи свидетелей

Во вторник утром в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит участвовавшего в ДТП водителя связаться с ними, а также просит помощи свидетелей ДТП.

Во вторник около 6:30 утра в Нарве у дома по адресу ул. Кереса, 11, произошло ДТП, когда на нерегулируемом пешеходном переходе на 53-летнюю женщину наехал автомобиль, после чего автомобиль уехал с места происшествия. Пострадавшая обратилась в больницу.

"Покинуть место происшествия, не убедившись, что в ДТП никто не пострадал, и оставить пострадавшего без помощи — это поступок, заслуживающий порицания", — сказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

Урб добавил, что зимние дорожные условия требуют внимания от всех участников дорожного движения.

Просим свидетелей ДТП и водителя связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 357 6008 или почте ida.vihje@politsei.ee.