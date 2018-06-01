01.06.2018, 13:50

В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день

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Роман Викулов
Роман Викулов
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В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день
Foto: Roman Vikulov, Delf

Сообщение о том, что в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 находится труп поступило в полицию утром 31 мая. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто.

По данным Delfi, мужчина в возрасте "за 50” умер на заднем сидении принадлежавшего ему автомобиля Honda, припаркованного рядом с домом, в котором он жил время от времени. Как говорят соседи, его жена работает в Таллинне. Соседи сообщают, что мужчина был положительным человеком, трудился водителем автобуса.

Полицейские прибыли на место и тщательно изучали ситуацию, но признаков того, что мужчина умер не сам, не обнаружили.

В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны Delfi сообщили, что в данном случае нет основания для того, чтобы начинать делопроизводство, так как нет оснований полагать, что причиной смерти было бы преступление”.

По словам собеседницы Delfi, работающей в обслуживающей товарищество бухгалтерской фирме, тело пролежало в автомобиле несколько дней, но заметить его случайным образом было сложно.

”Окна автомобиля очень хорошо затонированы — захочешь не разглядишь, что там внутри. Просто его вовремя не хватились: мама — пожилая, жена — в Таллинне”, — сказала женщина. То есть версия, что случайные прохожие несколько дней подряд видели труп, понимая, что это труп, но никто о чем не сообщал, вряд ли имеет под собой хоть какие-то основания. Опять же, по нашей информации, тело находилось на заднем сидении.

Председатель КТ "Таллиннское шоссе, 65" давать какие-либо комментарии отказалась, тут же положив трубку.

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