В Нарве в припаркованном возле жилого дома автомобиле обнаружили труп, пролежавший там не один день

Сообщение о том, что в автомобиле на парковке дома по Таллиннскому шоссе, 65 находится труп поступило в полицию утром 31 мая. Говорят, что тело пролежало в машине несколько дней, но обнаружить его было непросто.

По данным Delfi, мужчина в возрасте "за 50” умер на заднем сидении принадлежавшего ему автомобиля Honda, припаркованного рядом с домом, в котором он жил время от времени. Как говорят соседи, его жена работает в Таллинне. Соседи сообщают, что мужчина был положительным человеком, трудился водителем автобуса.

Полицейские прибыли на место и тщательно изучали ситуацию, но признаков того, что мужчина умер не сам, не обнаружили.

В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны Delfi сообщили, что в данном случае нет основания для того, чтобы начинать делопроизводство, так как нет оснований полагать, что причиной смерти было бы преступление”.

По словам собеседницы Delfi, работающей в обслуживающей товарищество бухгалтерской фирме, тело пролежало в автомобиле несколько дней, но заметить его случайным образом было сложно.