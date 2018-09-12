В Нарве в ходе ссоры между мужчиной и женщиной прозвучали выстрелы: пострадавшая оказалась в больнице

O ссоре, возникшей на почве разногласий в личных отношениях, на номер 112 сообщила жительница Нарвы, которая услышала крики помощи. По первоначальным данным, в квартире было произведено два выстрела и была потасовка. На вызов незамедлительно выехали полицейские подразделения быстрого реагирования, которые задержали мужчину. Скорая помощь доставила 63-летнюю женщину в больницу для оказания первой помощи. У нее огнестрельных ран обнаружено не было и женщина была направлена на домашнее лечение.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Юузе благодарит внимательную женщину, которая не осталась равнодушной, услышав ссору, и сообщила об этом полиции. „Учитывая то, что в ходе ссоры применили огнестрельное оружие, это происшествие могло закончиться трагически. О людях, находящихся в опасности, и опасных ситуациях надо всего сообщать полиции", — сказал Юузе.

Задержанный не имел ранее наказаний в уголовном порядке и у него есть действующее разрешение на оружие. "К разрешению на оружие и самому оружию следует относиться с большой ответственностью. Это не способ для решения проблем в личной жизни", — добавил полицейский.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства.